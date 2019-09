Ông trùm xưởng ma túy khủng ở Kon Tum là ai?

Thứ Hai, ngày 16/09/2019 09:35 AM (GMT+7)

Sau chuyên án, công an Trung Quốc sang Việt Nam nắm thông tin và bắt giữ 22 người bên nước họ, còn công an Việt Nam khởi tố tám bị can.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư khen ban chuyên án đã triệt phá thành công đường dây sản xuất ma túy tổng hợp tại Kon Tum.

Trong thư Thủ tướng biểu dương chiến công, thành tích xuất sắc của ban chuyên án, thể hiện trách nhiệm và quyết tâm trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy. Thủ tướng đề nghị Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra mở rộng chuyên án, củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan...

Lắp đặt dây chuyền sản xuất ma túy đá

Qua thông tin trinh sát, Bộ Công an nắm được thông tin xuất hiện đường dây sản xuất trái phép chất ma túy do các đối tượng người Trung Quốc (TQ) cầm đầu nên chỉ đạo Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04) lập chuyên án triệt phá.

Sau nhiều tháng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thay nhau giám sát mọi biến động của các nghi phạm ở nhiều tỉnh, thành để thu thập tài liệu, chứng cứ. Khi đã đủ dữ liệu, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo phá án.

Sáng 6-8, tại nhà xưởng của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đồng An Viên ở huyện Đắk Hà (Kon Tum), C04 chủ trì phối hợp với các cục nghiệp vụ liên quan và công an các tỉnh Kon Tum, Bình Dương, Bình Định, Ninh Thuận, TP.HCM, VKS Tối cao… bắt quả tang bảy người TQ đang sản xuất trái phép chất ma túy.

Công an thu giữ 140 lít dung dịch dạng sệt có thành phần chủ yếu là methamphetamine (ma túy đá), hơn 13 tấn hóa chất, tiền chất các loại được đựng trong các thùng, can nhựa, lọ, bao giấy… phục vụ sản xuất ma túy. Có khoảng 20 tấn máy móc, thiết bị lắp đặt thành dây chuyền đang sản xuất trái phép chất ma túy (hệ thống bình phản ứng, máy gia nhiệt, máy ly tâm, máy sấy khô…). Với lượng hóa chất, tiền chất trên, ước tính sẽ sản xuất hơn một tấn ma túy thành phẩm.

Ngay sau khi bắt quả tang, C04 phối hợp cùng các lực lượng chức năng đồng loạt triển khai 10 tổ công tác tại các tỉnh, thành khám xét và triệu tập những người liên quan lấy lời khai. Tại các địa điểm khám xét nêu trên, lực lượng chức năng thu giữ 59 thùng hóa chất các loại, 80 bao bột sử dụng vào sản xuất ma túy tổng hợp.

Công an kiểm tra, thu giữ trang thiết bị sản xuất ma túy ở Kon Tum. Ảnh: HB

Các can hóa chất dạng sệt có thành phần chủ yếu là methamphetamine bị thu giữ.

Kẻ cầm đầu người Trung Quốc lừa các doanh nghiệp Việt

Trong bảy người bị bắt giữ quả tang ở Kon Tum có nghi can Thái Tự Lực (56 tuổi, quốc tịch TQ) được xác định là chủ mưu của công xưởng trên.

Theo hồ sơ, Thái Tự Lực có tiền án chung thân về tội sản xuất trái phép chất ma túy tại TQ, mới được ra tù. Người này am hiểu sâu, có kinh nghiệm trong sản xuất ma túy tổng hợp. Bị trấn áp mạnh tại TQ, Thái Tự Lực tìm cách nhập cảnh vào Việt Nam, liên kết với các đối tượng người Việt gốc Hoa tại các địa phương để tổ chức sản xuất ma túy tổng hợp.

Những người này tìm đến các địa phương ở xa trung tâm TP, những doanh nghiệp có lối vào độc đạo để tìm cách sản xuất ma túy.

Nhóm này lừa các doanh nghiệp bằng cách đặt vấn đề nhờ sản xuất thử nghiệm thuốc trừ sâu và thuốc diệt chuột, nếu thành công sẽ đầu tư lớn vào doanh nghiệp. Sau khi doanh nghiệp đồng ý, chúng sẽ tập trung sản xuất ma túy tổng hợp trong nửa tháng đến 20 ngày rồi chấm dứt, chuyển sang địa điểm khác để tránh sự việc bị bại lộ.

Tại Kon Tum, Bộ Công an đã chủ động triệt phá ngay khi nhóm này chuẩn bị sản xuất ma túy tổng hợp.

Sau khi triệt phá đường dây sản xuất ma túy trên, đoàn công tác của Bộ Công an TQ đã đến Kon Tum phối hợp với C04 trao đổi các thông tin, tài liệu, củng cố chứng cứ để truy bắt các đối tượng có liên quan hoạt động ở TQ. Theo đó, công an TQ đã bắt giữ 22 người có liên quan. Hiện lực lượng chức năng hai nước vẫn tiếp tục mở rộng triệt để chuyên án này.

“Chiến công này minh chứng cho việc hợp tác quốc tế chặt chẽ, hiệu quả giữa lực lượng công an Việt Nam và lực lượng công an TQ, sự phối hợp, hiệp đồng hiệu quả của các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an và các địa phương, sự không ngại khó khăn, gian khổ, nguy hiểm của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ khi phải mật phục, theo dõi các đối tượng hàng tháng trời” - một lãnh đạo Cục C04 nói.

Đến nay Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can tám đối tượng, công an TQ khởi tố bị can 18 đối tượng.