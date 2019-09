Xưởng sản xuất ma túy “khủng” do nhóm người TQ điều hành bị triệt phá như thế nào?

Thứ Bảy, ngày 14/09/2019 11:00 AM (GMT+7)

Nếu không bị cơ quan Công an triệt phá, bắt giữ thì với số lượng hóa chất, tiền chất này các đối tượng có thể sản xuất vài tấn ma túy đá...

Tối 13-9, trao đổi với PV, đại diện Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) thông tin về quá trình điều tra, làm rõ hàng vi sản xuất ma túy cực “khủng” được phát hiện tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đồng An Viên, tổ dân phố 3B, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum. Đối tượng cầm đầu là Cai Zi li (tên gọi khác là Thái Tự Lực, SN 1963, trú tại TP Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc). Cai Zi li có nhiều tiền án về ma túy tại Trung Quốc, trong đó có 1 án chung thân, mới được đặc xá tha tù thì sang Việt Nam phạm tội.

Vừa ra tù sau án chung thân, Cai Zi li lập tức sang Việt Nam lập xưởng sản xuất ma túy nhưng đã bị Công an phát hiện, bắt giữ.

Từ tháng 11-2018, Cục CSĐT tội phạm ma túy nhận được thông tin từ Công an Trung Quốc về việc có 1 nhóm đối tượng người Trung Quốc nghi vấn chuẩn bị sản xuất ma túy trái phép tại tỉnh Bình Định. Các trinh sát của Cục phối hợp với Công an tỉnh Bình Định rà soát các địa điểm nghi vấn nhưng không phát hiện.

Tuy nhiên, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy Trung tướng Phạm Văn Các, chỉ đạo phòng 5 phối hợp với Công an địa phương cẩn trọng, kiên trì rà soát.

Một tổ công tác phát hiện ở TP Quy Nhơn có một địa chỉ nhiều biểu hiện bất minh. Tập trung xác minh sâu và trao đổi với Công an Trung Quốc, nhiều khả năng đây là nơi các đối tượng thuê để sản xuất ma túy thuộc Công ty THHH Hoàng Ngân Phát, phường Bùi Thị Xuân.

Các thùng phuy, bao hóa chất, tiền chất, can nhựa được sử dụng sản xuất túy đá

Tổ công tác phát hiện xưởng của công ty trên được nhóm đối tượng người Trung Quốc thuê với danh nghĩa là khai thác, chế biến đá xây dựng. Tuy nhiên, địa hình kho xưởng biệt lập, khó tiếp cận khiến việc thu thập thông tin của trinh sát gặp nhiều gặp khó khăn.

Thời điểm này, nhận thấy bị bại lộ, khoảng đầu tháng 5- 2019, các đối tượng đã sử dụng bốn xe ô tô tải (tải trọng 10 tấn) di chuyển máy móc, thiết bị và hóa chất từ TP Quy Nhơn về thuê kho ở quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh cất giấu. Sau đó, nhóm đối tượng người Trung Quốc xuất cảnh về nước bằng đường hàng không, đường sắt và đường bộ nhằm che giấu tung tích.

Đầu tháng 7-2019, họ quay trở lại Việt Nam với mục đích tìm thuê địa điểm tổ chức mới để sản xuất lại ma túy. Các đối tượng đi khảo sát ở nhiều nơi như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh, Ninh Thuận, Khánh Hòa và Gia Lai... rồi quyết định thuê địa điểm ở thị trấn Bắc Hà, tỉnh Kon Tum.

Máy móc, thiết bị… dùng để sản xuất ma túy đá

Đây là khu làng nghề của thị trấn Bắc Hà được quy hoạch để các hộ kinh doanh sản xuất, không phải là khu dân cư (ban ngày sản xuất, ban đêm không có ai sinh sống). Trung tuần tháng 7, nhóm đối tượng thuê khuôn viên của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đồng An Viên, tổ dân phố 3B, thị trấn Đắk Hà. Sau đó, chúng gia cố nhà xưởng, quây kín khu vực sản xuất bằng nhiều tấm tôn…

Bên ngoài thì dán biển “Khu vực thí nghiệm, không phận sự miễn vào”. Tuy nhiên, thời điểm này có rất nhiều xe chở “hàng” ra, vào công ty liên tục, mặc dù 1 năm trước đấy, công ty này gần như đóng cửa, không hoạt động.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cục CSĐT tội phạm về ma túy báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, xác lập Ban chuyên án đấu tranh do Trung tướng Phạm Văn Các làm Trưởng ban. Đến ngày 18-7, Sau khi gia cố nhà xưởng, các đối tượng bắt đầu vận chuyển toàn bộ các thiết bị, máy móc từ quận Bình Tân, TP Hồ Chí minh về Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đồng An Viên để tiến hành lắp đặt và đi vào sản xuất ma túy “đá”.

Các đối tượng người Trung Quốc sinh hoạt ăn ở ngay tại trong khuôn viên, ít tiếp xúc với người dân và chỉ có duy nhất 1 đối tượng nam giới, người Trung Quốc chuyên lo hậu cần, bếp núc ra ngoài. Cửa của xưởng thường xuyên đóng cửa “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, không người lạ nào có thể vào được bên trong. Khoảng 1 tuần sau, cứ vào ban đêm, tại công ty nêu trên xuất hiện nhiều tiếng máy móc ồn ào, kèm theo mùi hóa chất…

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định các đối tượng đang tiến hành sản xuất trái phép chất ma túy. Ngày 6-8-2019, Ban chuyên án quyết định "cất vó". Các lực lượng tham gia phá án gồm Cục CSĐT tội phạm về ma túy với sự phối hợp của các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an các tỉnh: Kon Tum, Bình Định, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Ninh Thuận… chia làm 10 tổ công tác, với hơn 200 cán bộ, chiến sĩ đồng loại phá án.

Khoảng 6h sáng cùng ngày, tổ công tác thứ 1, do Trung tướng Phạm Văn Các, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Trung (Phó Trưởng ban chuyên án) chỉ huy đã bao vây và khống chế toàn bộ 7 đối tượng Trung Quốc trong Công ty Đồng An Viên.

Thời điểm này, có 4 đối tượng đang ngủ và 3 đối tượng đang vận hành sản xuất ma túy đá. Do bị bất ngờ nên các đối tượng không kịp chống cự, tiêu hủy hoặc tẩu tán vật chứng. Cùng lúc này, các tổ công tác còn lại cũng đồng loạt vây bắt các đối tượng liên quan ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khám xét tại chỗ ở Công ty Đồng An Viên, cơ quan Công an thu giữ khoảng 150 lít dung dịch (dạng sệt màu đen). Qua giám định số dung dịch này có chứa ma túy đá Methamphetamine; 13 tấn hóa chất, tiền chất các loại được đựng trong nhiều thùng phi, can nhựa, số chậu… và khoảng 20 tấn thiết bị,máy móc, phục vụ sản xuất trái phép chất ma túy.

Tiếp đó, Ban chuyên án khám xét tại Công ty TNHH Hoàng Ngân Phát (TP Quy Nhơn, Bình Định), thu giữ: 52 thùng phuy bên trong chứa hóa chất; 50 bao chứa hóa chất, tiền chất; 2 xô nhựa hình trụ tròn bên trong chứa các chất lỏng dạng sệt, màu nâu đen (ma túy Methamphetamine)... Mở rộng điều tra, Ban chuyên án phát hiện 1 kho hóa chất mà các đối tượng thuê cũng tại phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, thu giữ 350 bao hóa chất (loại 25kg/bao), 98 phi loại 200 lít, 84 can loại 30 lít…

Như vậy tại 3 địa điểm nêu trên, cơ quan Công an đã thu giữ tổng khối lượng khoảng 30 tấn tiền chất, hóa chất. Theo Cục CSĐT tội phạm về ma túy, nếu không bị triệt phá, bắt giữ thì với số lượng hóa chất, tiền chất này các đối tượng có thể sản xuất vài tấn ma túy đá.

Đến nay, cơ quan Công an đã khởi tố, tạm giam 8 đối tượng (7 người Trung Quốc, 1 đối tượng người Việt gốc Hoa) gồm: Cai Zi li; Song Jian Huang (tức Tống Kiến Hoàng, SN 1963), trú tại TP Triều Châu, tỉnh Quảng Đông; Lyu Yu Zhong (tức Lữ Dư Trọng, SN 1975), trú tại thị trấn Nam An, TP Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc; Yang Yuan De (tức Dương Viễn Đức, SN 1964), trú tại khu Tam Nguyên, TP Tam Minh, tỉnh Phúc Kiến; Huang Shan Yuang (tức Hoàng Sơn Nguyên), SN 1990, TP Nam An, tỉnh Phúc Kiến; Zhang Qin Shu (SN 1961), trú tại tỉnh Phúc Kiến; Cai Si Yuan (tức Thái Tư Viện, SN 19bon6, trú tại tỉnh Phúc Kiến; Sàn Khuấn Sáng (Tức Trần, SN 1976), trú tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.

Song song với việc Công an Việt Nam phá án, Công an Trung Quốc cũng đồng loạt bắt 22 đối tượng liên quan đến đường dây sản xuất trái phép chất ma túy tại Việt Nam. Công an Trung Quốc đã khởi tố, tạm giam 18 đối tượng.

Hiện Công an hai nước đang phối hợp, điều tra, mở rộng vụ án về đường dây sản xuất ma túy xuyên quốc gia có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.