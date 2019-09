Xưng là lãnh đạo công an gặp CSGT xin xe vi phạm, thanh niên lộ "bộ mặt thật"

Thứ Hai, ngày 09/09/2019 16:30 PM (GMT+7)

Khi tổ công tác đang làm việc với chủ phương tiện vi phạm thì một nam thanh niên bỗng nhiên xuất hiện, đưa số hiệu ngành công an mong bỏ qua lỗi của chủ xe,

Đào Minh Tuấn tại trụ sở công an. (Ảnh: Công an TP.Hà Nội)

Ngày 9/9, Công an TP.Hà Nội cho biết Đội CSGT số 6 thuộc phòng CSGT, Công an TP.Hà Nội vừa phối hợp với Công an phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm vừa xử lý một trường hợp giả mạo cán bộ công an.

Cụ thể, khoảng 8h sáng cùng ngày, Tổ Công tác Đội CSGT số 6 Phòng Cảnh sát Giao thông làm nhiệm vụ trên tuyến đường Phạm Văn Đồng phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, Tổ Công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, xử lý.

Khi đang lập biên bản vi phạm, thì một thanh niên khác đến “xưng danh” là Đào Minh Tuấn, lãnh đạo một phòng nghiệp vụ của CATP Hà Nội và đưa ra một số hiệu CAND để xin bỏ qua lỗi vi phạm cho nam thanh niên.

Nghi vấn đây không phải là cán bộ Công an, Tổ công tác đã xác minh nhanh và phối hợp Công an phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm làm việc với đối tượng.

Tại cơ quan Công an, Đào Minh Tuấn (SN 1985, trú tại Chí Linh, Hải Dương) đã thừa nhận mình không phải là cán bộ Công an. Tuấn đã đặt mua “số hiệu giả” qua mạng của một người không quen biết, với số tiền là 300.000đ.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.