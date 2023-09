Xử phạt người lập, quản lý nhóm kín “thông tin xa lộ 24/7 BL”

Nhóm kín trên có hơn 900 thành viên tham gia, thời gian qua nhóm này thường xuyên trao đổi thông tin về khu vực tuần tra, kiểm soát tốc độ, đo nồng độ cồn và các hoạt động của lực lượng CSGT trên địa bàn TP Bảo Lộc và các khu vực lân cận. Điều này đã khiến người vi phạm tìm cách đối phó, trốn tránh lực lượng chức năng, gây khó khăn cho công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý người vi phạm của lực lượng CSGT.

Công an TP Bảo Lộc làm việc với chủ nhóm kín “thông tin xa lộ 24/7 BL”.

Làm việc với cơ quan Công an, ông N.T.D khai nhận đã tạo lập, quản lý nhóm zalo “thông tin xa lộ 24/7 BL” từ năm 2020. Mục đích ban đầu là giao lưu, hỗ trợ, chia sẻ đơn hàng trong giới tài xế vận chuyển hàng hóa.

Tuy nhiên, sau đó nhóm zalo này chuyển hướng sang tập trung thông báo, chia sẻ thông tin về hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông của lực lượng CSGT nhằm giúp cho các thành viên biết, trốn tránh, đối phó với cơ quan chức năng.

Trước đó, với hành vi vi phạm tương tự, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã phối hợp với Công an các huyện, thành phố triệu tập, lập hồ sơ và xử phạt vi phạm hành chính 5 trường hợp.

