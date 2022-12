Xử phạt 6,5 triệu đồng với Phó công an xã đánh vợ cũ

Ngày 16-12, Công an huyện Chư Sê (Gia Lai), cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6,5 triệu đồng đối với ông Phạm Huy Thanh, Phó công an xã Dun liên quan đến việc ông này có hành vi gây thương tích cho bà NTH (32 tuổi, ngụ thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê – bà H là vợ cũ ông Thanh).

Bà H được chẩn đoán đa chấn thương, chấn động não. Ảnh NVCC.

Theo Công an huyện Chư Sê, ngay sau khi nhận được đơn tố cáo, đơn vị đã vào cuộc điều tra, xác minh và có quyết định “không khởi tố vụ án hình sự” về hành vi cố ý gây thương tích của ông Thanh đối với bà H. Vụ việc chỉ dừng lại ở mức độ xử lý hành chính.

Về ngành công an, đơn vị đã làm báo cáo đề nghị giám đốc công an tỉnh xử lý kỷ luật theo quy định. Do mới đề xuất nên chưa có kết quả xử lý cụ thể. Quan điểm của Công an huyện Chư Sê là xử lý nghiêm, không bao che vi phạm.

Như PLO đã đưa tin, bà H làm đơn tố cáo ông Phạm Huy Thanh, Phó công an xã Dun có hành vi đánh bà gây thương tích và đề nghị khởi tố vụ án hình sự. Bà H được bệnh viện chẩn đoán “chấn động não do bị đánh” và tổn thương nhiều vùng cơ thể. Kết quả giám định thương tích 5%.

Theo đơn tố cáo của bà H, đầu tháng 10-2022, bà có đến nhà ông Thanh (tổ dân phố 12, thị trấn Chư Sê) thăm con gái và giữa hai người xảy ra cự cãi, xô xát.

Cụ thể, lúc bà H tới thăm con gái, ông Thanh cũng về nhà và có lời lẽ xúc phạm, chửi bới bà H. Tiếp đó, ông Thanh dùng vũ lực, đánh vào vùng đầu và đạp vào người bà H nhiều lần gây thương tích.

Ngày 25-11, Công an huyện Chư Sê thông báo kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm cố ý gây thương tích là “không khởi tố vụ án hình sự” đối với ông Phạm Huy Thanh.

Theo Cơ quan CSĐT, ông Phạm Huy Thanh có hành vi dùng tay túm cổ áo kéo bà H, làm chị H kháng cự lại, gây tổn hại sức khỏe là có thật. Hành vi của ông Thanh không thuộc các điểm thuộc khoản 1, Điều 134, Bộ Luật Hình sự. Do đó không đủ yếu tố cấu thành tội phạm cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác, quy định tại Điều 134.

Vấn đề này, VKSND huyện Chư Sê cũng cho rằng Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Sê không khởi tố vụ án hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

Trao đổi với PV, ông Phạm Huy Thanh phủ nhận việc đánh bà H. Theo ông Thanh, ông chỉ gián tiếp gây ra thương tích cho bà H, ông chỉ nắm áo kéo ra khỏi nhà. Việc bà H tố cáo như vậy là vu khống ông.

Sau khi nhận được thông báo “không khởi tố vụ án hình sự” của Công an huyện Chư Sê, bà H không đồng ý với nội dung này và đã làm đơn khiếu nại gửi đến Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai và một số cơ quan liên quan.

