Xử lý nhóm người mang dao phóng lợn check-in tại cầu Rồng, Đà Nẵng

Ngày 11-5, Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng triệu tập nam thiếu niên trong nhóm đối tượng cầm hung khí chụp hình trên cầu Rồng và đăng lên mạng xã hội Tiktok vào khuya 3-5 vừa qua.

Cụ thể, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận đã xác định và triệu tập Nguyễn Thanh T. (14 tuổi, trú phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) đến làm rõ hành vi nêu trên.

Nhiều đối tượng trong nhóm check-in đã bị tạm giữ hình sự sau vụ chém người ở đường Võ Văn Kiệt, Đà Nẵng

Tại cơ quan Công an, T. khai nhận, vào khuya 3-5 đã cùng với nhóm Nguyễn Đình C. (17 tuổi, trú phường An Khê, quận Thanh Khê), Phạm Hoàng V., Phạm Đình K. (cùng 18 tuổi, cùng trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) và Phạm Văn B. (17 tuổi, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) và một số thanh thiếu niên khác (không rõ nhân thân, lai lịch) cầm theo hung khí đi tìm đánh 1 nhóm thanh niên khác.

Sau khi đi qua nhiều tuyến đường nhưng không gặp nhóm đối thủ, cả nhóm dừng lại vị trí gần đuôi cầu Rồng để chụp ảnh, xong cả nhóm đi về. Số hung khí cả nhóm sử dụng do Nguyễn Đình C. chuẩn bị và phát cho các thành viên trong nhóm.

Mở rộng điều tra, các đối tượng Nguyễn Đình C., Phạm Hoàng V., Phạm Đình K. và Phan Văn B. đang bị Công an quận Sơn Trà tạm giữ hình sự vì liên quan đến vụ cố ý gây thương tích trước đó xảy ra tại siêu thị H.M trên đường Võ Văn Kiệt khiến 1 người bị thương (báo Người Lao Động đã thông tin).

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

