Xót xa gia cảnh éo le của người phụ nữ giao gà bị sát hại, giấu xác trên núi

Thứ Tư, ngày 24/11/2021 11:19 AM (GMT+7)

Theo vị lãnh đạo địa phương, chị L. phải một mình cáng đáng gia đình bao năm nay vì chồng không may gặp nạn trong lúc đi làm.

Nguyễn Văn Chung thời điểm được dẫn giải tới hiện trường vụ án.

Liên quan đến vụ người phụ nữ giao gà bị sát hại ở Lạng Sơn, ngày 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Chung (SN 1975, trú thôn Bầm, xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Nạn nhân trong vụ án mạng này là chị N.T.L (SN 1972, trú xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng) làm nghề bán gà cho các sạp hàng ở chợ và giao cho các nhà hàng. Chị L. cũng thường xuyên tìm và thu mua gà của các hộ dân tại địa phương và các vùng lân cận.

Sáng 24/11, trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND xã Minh Sơn cho biết, chị L. là cư dân sinh sống từ lâu trên địa bàn xã. Chị L. và chồng có với nhau 2 người con, 1 trai, 1 gái đều đã lớn.

“Con gái chị L. kết hôn với chồng ở cùng thôn, trong khi con trai làm việc gần nhà. Chị L. có hoàn cảnh éo le khi một mình vất vả, cáng đáng gia đình bao nhiêu năm nay vì chồng gặp tai nạn lao động”, vị lãnh đạo xã Minh Sơn thông tin.

Gia đình và cơ quan công an phát hiện thi thể chị L. vào trưa 22/11.

Theo vị lãnh đạo này, cách đây nhiều năm, chồng chị L. còn khoẻ mạnh và làm nghề nạo, vét giếng thuê cho các hộ dân. Trong một lần vét giếng, anh bị ngã và dẫn đến chấn thương nặng, bại liệt người. Suốt bao năm qua, chị L. một mình tần tảo nuôi con, chăm sóc chồng đau ốm.

“Vào sáng 22/11, sau nhiều cuộc gọi mà không liên lạc được với chị L, gia đình đã kêu gọi người thân tổ chức tìm kiếm. Sau đó, người nhà và lực lượng Công an huyện Hữu Lũng phát hiện chị L. tử vong ở vách núi Hang Hút (thôn Bầm, xã Quyết Thắng) thì mới báo tin đến trụ sở UBND và Công an xã Minh Sơn. Sau khi cơ quan công an bàn giao thi thể chị L. về gia đình để tổ chức hậu sự, chính quyền địa phương đã cử cán bộ đến động viên, thăm hỏi và chia buồn cùng gia đình”, vị lãnh đạo UBND xã Minh Sơn cho hay.

Tại cơ quan công an, Chung thừa nhận hành vi sát hại chị N.T.L. Chung khai nhận khoảng 6h30 ngày 22/11, Chung hẹn gặp chị N.T.L tại khu vực núi đá Hang Hút, thuộc thôn Bầm, xã Quyết Thắng để trao đổi việc mua bán gà.

Khi gặp nhau, 2 người xảy ra mâu thuẫn. Chung đã đẩy ngã và bịt mồm, bóp cổ sát hại chị L. Gây án xong, Chung kéo thi thể chị L. giấu vào hỏm đá rồi lấy 1 chiếc điện thoại di động và 1 chiếc xe mô tô của nạn nhân.

Đến trưa 22/11, gia đình và cơ quan công an trong quá trình tìm kiếm đã phát hiện thi thể chị L. ở khu vực núi đá Hang Hút.

Theo cơ quan chức năng, Chung là đối tượng có nhân thân bất hảo khi có một tiền án về tội Cướp tài sản. Sau khi trở về địa phương, Chung lập gia đình nhưng không tu chí làm ăn, thường xuyên có tính trộm cắp vặt.

