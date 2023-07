Xóa sổ tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” trên đảo Ngọc

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp chặt chẽ cùng Công an tỉnh Kiên Giang tiến hành triệt xóa các băng nhóm tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn Phú Quốc...

Tội phạm “ăn theo” bất động sản

Thực tế, việc tội phạm và vi phạm pháp luật trên “đảo Ngọc” có chiều hướng gia tăng, phức tạp bắt đầu do những “cơn sốt đất” từ năm 2010 và kéo dài về sau này. Giá đất ở Phú Quốc tăng chóng mặt, các tay “cò mồi”, những kẻ lắm bạc nhiều tiền từ các tỉnh, thành đổ về gom mua, đầu cơ, thu lợi. Từ việc mua đất của người dân cố hữu có giấy tờ pháp lý, đến đất không giấy tờ, đất đang tranh chấp, đất ranh rừng, rồi cả đất rừng phòng hộ... Những phần đất chưa rõ ràng pháp lý bắt đầu có những mâu thuẫn tranh chấp, xung đột lợi ích.

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang bắt giữ Đoàn Thiên Long

Để giải quyết tranh chấp theo hướng “nhanh, gọn” mà không cần đến cơ quan chức năng, người mua đất bỏ tiền làm hợp đồng thuê mướn những đối tượng “có tiếng trong anh em xã hội” từ những địa phương khác đến để giành đất, chiếm đất và trông coi đất. Một số phần đất không có người trông coi cũng ngang nhiên bị các đối tượng dùng lưới sắt rào lại, bao chiếm. Nhiều cuộc “đụng độ” giành đất diễn ra, có vụ các đối tượng nhận tiền công lên đến hàng chục tỷ đồng tùy vào loại dịch vụ cũng như giá trị của phần đất, tài sản tranh chấp. Có kẻ khởi nghiệp từ “không mảnh đất cắm dùi” làm liều một vài phi vụ thành người có tiền, có tiếng, xây nhà, mua xe, tạo cơ sở làm ăn bằng các dịch vụ karaoke, quán ăn, tiệm tóc, công ty bảo vệ, công ty tài chính, văn phòng môi giới đất đai… nhằm tạo vỏ bọc “nuôi quân hợp pháp”.

Đỉnh điểm của các cuộc “đụng độ” để giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp đất đai ở “đảo ngọc” phải kể đến vụ bắn nhau vào trưa 27/10/2022, tại khu đất thuộc tổ 12, (ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc) giữa băng nhóm Hai Lượng do Võ Văn Lượng (tên gọi khác Lượng “Cà Mau”, sinh năm 1995, trú tại ấp 7, xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau; tạm trú tại khu phố 10, phường Dương Đông, TP Phú Quốc) cầm đầu và băng nhóm Thái “Bus” do Nguyễn Văn Thái (tức Thái “Bus”, sinh năm 1988, HKTT: KP8, phường An Thới, TP Phú Quốc) cầm đầu, hậu quả 2 người chết, 4 người bị thương. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giữ 74 đối tượng về các hành vi “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, “Không tố giác tội phạm”, “Che giấu tội phạm”.

Được xếp ngang hàng với băng nhóm của Thái “Bus” cũng như Hai Lượng có nhóm Cường “Kobe” do Lê Hoàng Cường (tức Cường “Kobe”, sinh năm 1984, quê quán: Giá Rai, Bạc Liêu; chỗ ở tại: ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc) cầm đầu. Cường “Kobe” có 2 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 1 tiền sự “Kinh doanh không phép”. Tháng 4/2022, nhóm Thái “Bus” và em trai ruột của Hai Lượng là Võ Văn Chớt đã cùng 20 đàn em có cuộc “quyết chiến” với nhóm của Cường “Kobe”, tại ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc. Ở vụ án này, Cơ quan Công an đã củng cố hồ sơ, thu thập chứng cứ, tiến hành khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam 29 đối tượng về các hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Ngoài ra, băng nhóm của Cường “Kobe” còn thực hiện hàng loạt vụ án, hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật khác, chủ yếu xuất phát từ mâu thuẫn tranh chấp đất đai.

Cơ quan Công an bắt, khám xét nơi ở của Văn Thế Sự

Làm sạch địa bàn để phát triển bền vững

Băng nhóm Cọp Bãi Bổn do Văn Thế Sự (sinh năm 1988, ngụ ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc) cầm đầu, chuyên hoạt động tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà, lắc tài xỉu, giải quyết tranh chấp chiếm đất trên địa bàn xã Hàm Ninh (TP Phú Quốc). Băng nhóm này gồm các đối tượng ở nhiều địa phương tập hợp lại, tụ tập ở khu nhà trọ trên địa bàn ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh. Các đối tượng rất manh động, liều lĩnh, luôn chuẩn bị sẵn hung khí để giải quyết mâu thuẫn với các băng nhóm khác, thường xuyên thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, gây mất ANTT, hoang mang, lo lắng cho người dân tại địa phương.

Do mâu thuẫn khi Vũ Minh Hiếu (đàn em của Văn Thế Sự) trêu ghẹo và tát bé gái 14 tuổi, nên ngày 8/10/2022, người nhà cháu gái gồm Châu Nhật Phi và 8 đối tượng khác mang theo hung khí đến tìm Hiếu để trả thù. Khi đến nơi, nhóm của Phi xảy ra mâu thuẫn, chém nhau với nhóm của Văn Thế Sự gồm 11 đối tượng. Sự đã cầm lái ô tô tải đâm thẳng vào nhóm của Phi làm Phi ngã ra đường. Lúc này, nhóm của Sự tiếp tục dùng dao phóng lợn đâm chém Phi gây thương tích 40%. Ngoài ra các đối tượng còn sử dụng hung khí đập phá xe ô tô 7 chỗ của nhóm Phi. Vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt giam Văn Thế Sự cùng 4 đàn em về hành vi “Giết người”; khởi tố, bắt giam Châu Nhật Phi và 4 đồng bọn về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các hành vi phạm tội khác liên quan đến các đối tượng.

Băng nhóm của Văn Thế Sự gồm những đối tượng có bản chất côn đồ, ra tay tàn độc. Chỉ vì nghi ngờ bị một người phụ nữ chỉ điểm cho băng nhóm khác đến đánh mình, mà Trần Hữu Trang (đàn em của Văn Thế Sự) đã dùng dao tấn công, ngay cả khi người phụ nữ này đang bế đứa con trai mới 1 tuổi. Cú chém của Trần Hữu Trang trúng ngay vùng đầu của cháu bé, gây thương tích 10%. Chưa dừng lại, đàn em của Văn Thế Sự còn kéo đến đập phá, hủy hoại tài sản trong nhà của người phụ nữ này.

Cơ quan Công an bắt, khám xét nơi ở của Nguyễn Phi Vũ (tức Vũ Công) và đàn em

Mới đây, cuối tháng 6/2023, Phòng Trọng án - Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang và Công an TP Phú Quốc đồng loạt triển khai nhiều mũi công tác, tổ chức bắt giữ, khám xét nơi ở các đối tượng phạm tội trong băng nhóm “giang hồ nông trường" ở Phú Quốc do Nguyễn Phi Vũ (tức Vũ Công, sinh năm 1987; nơi thường trú: ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc) cầm đầu cùng các đàn em như: Nguyễn Trọng Vũ (tức Vũ “Bò”, sinh năm 1987; quê quán Hà Tĩnh, tạm trú TP Phú Quốc) và Nguyễn Trọng Hải (tức Hải “Vũng Tàu”; quê quán Bà Rịa-Vũng Tàu, tạm trú TP Phú Quốc). Nhóm Vũ Công và đàn em nổi danh là nhóm “giang hồ nông trường” ở Phú Quốc. Vũ Công và đàn em có nhiều tiền án, tiền sự và hoạt động theo kiểu băng nhóm, dễ phát sinh nhiều mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, gây rối trật tự công cộng và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Vũ Công là đối tượng cầm đầu băng nhóm, gồm hàng chục đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, hoạt động manh động, liều lĩnh. Bản thân Vũ Công có 2 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và “Trộm cắp tài sản”.

Chỉ sau thời gian 2 tháng, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang, Công an TP Phú Quốc đã truy xét, điều tra, khởi tố 47 bị can về các hành vi “Giết người”, “Cố ý gây thương tích”, “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, “Gây rối trật tự công cộng”… Đến nay hầu hết các băng nhóm, đối tượng cộm cán hoạt động trên địa bàn TP Phú Quốc đã lần lượt bị khởi tố, bắt giữ hoặc tạm ngừng hoạt động, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Việc đấu tranh, bắt giữ, xử lý các đối tượng cầm đầu, trong các băng nhóm và công tác điều tra, truy xét các vụ án xảy ra trên địa bàn TP Phú Quốc thời gian qua được cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương, du khách đánh giá cao.

Ngày 4/7, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi Thư khen Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội

Trong Thư khen, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh: Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, thời gian qua, Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội đã tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp phối hợp đảm bảo ANTT trên địa bàn TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Đặc biệt, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt trấn áp các loại tội phạm, đơn vị đã xác lập chuyên án, khẩn trương điều tra, truy xét các vụ án liên quan đến các băng nhóm do Lê Hoàng Cường (tức “Cường KoBe”) và Văn Thế Sự (tức “Cọp Bãi Bổn”) cầm đầu, gây ra trên địa bàn TP Phú Quốc. Đã điều tra, xác minh và khởi tố 7 vụ, 47 bị can về tội giết người, cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản, gây rối trật tự công cộng, góp phần tạo chuyển biến tích cực về ANTT, được cấp ủy, chính quyền, quần chúng nhân dân TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang ghi nhận, đánh giá cao.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, biểu dương và khen ngợi thành tích nêu trên của Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội. Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện sự chủ động nhận diện, xác định đúng bản chất của tội phạm băng nhóm để áp dụng pháp luật xử lý nghiêm và thể hiện sự mưu trí, kiên quyết tấn công, trấn áp các băng nhóm tội phạm, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, lực lượng CAND, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị, Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội phối hợp Công an tỉnh Kiên Giang khẩn trương mở rộng điều tra, khai thác đối tượng, củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố trước pháp luật; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn các băng nhóm tội phạm hoạt động để người dân và các cơ quan, đơn vị chủ động cảnh giác phòng ngừa, không để tội phạm lợi dụng hoạt động. Mong các đồng chí phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu.

