Bắt giữ đại ca giang hồ ở Phú Quốc cùng đàn em

Ngày 3/7, nguồn tin của PV Tiền Phong cho biết, Phòng Trọng án – Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang và Công an TP. Phú Quốc đã bắt giữ, khám xét nơi ở các đối tượng phạm tội trong băng nhóm “giang hồ nông trường Phú Quốc” do Nguyễn Phi Vũ (tức Vũ “Công”, SN 1987, thường trú ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương, TP. Phú Quốc) cầm đầu.

Đàn em của Vũ "Công" cũng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Trọng Vũ (tức Vũ “Bò”, SN 1987, quê Hà Tĩnh) và Nguyễn Trọng Hải (tức Hải “Vũng Tàu”, quê Bà Rịa-Vũng Tàu).

Thiếu tướng Phan Mạnh Trường - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự; Đại tá Nguyễn Văn Hận - Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang và Đại tá Diệp Văn Thế - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang trực tiếp chỉ đạo xử lý.

Nguyễn Phi Vũ (tức Vũ "Công') bị bắt giữ.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Vũ “Công” và đàn em nổi danh là nhóm “giang hồ nông trường” ở Phú Quốc. Vũ “Công”, Vũ “Bò” và đàn em có nhiều tiền án, tiền sự, hoạt động theo kiểu băng nhóm, dễ phát sinh các mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.

Vũ “Công” là đối tượng cầm đầu băng nhóm, cùng hàng chục "đàn em" có nhiều tiền án, tiền sự, manh động, liều lĩnh. Bản thân Vũ “Công” có 2 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và “Trộm cắp tài sản”.

Nguyễn Trọng Vũ (tức Vũ “Bò”).

Ngày 17/4, tại một quán nước nằm trên đường Ngô Quyền (TP. Phú Quốc), Nguyễn Thành Dạng (SN 2001, thường trú xã Bãi Thơm, TP. Phú Quốc) bị nhóm Nguyễn Văn Son, Nguyễn Tấn Tường (Cá chốt), Trần Hữu Tèo (Gà rừng), Nguyễn Văn Khanh (Cu Em), Trần Xuân Tuyến thuộc nhóm của Vũ “Công” đánh, gây thương tích. Nghi ngờ do Vũ “Công” chỉ đạo, nhóm bạn của Dạng gồm: Lý Quốc Dương, Lý Thái Quí, Dương Minh Duy, Trịnh Gia Trọng, Lê Công Hậu, Nguyễn Gia Lạc, Nguyễn Đông Phương, Triệu Thanh Sang mang hung khí, gồm dao, vỏ chai bia thủy tinh đi tìm nhóm Vũ “Công” để đánh.

Tối 18/4, thấy nhóm của Vũ “Công” đang nhậu ở ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương, nhóm bạn của Dạng xông vào tấn công. Lý Quốc Dương cầm dao chém Vũ “Bò” bị thương ở tay. Thấy vậy, Vũ “Công” và đồng bọn cầm ghế nhựa, vỏ chai, gạch rượt đuổi nhóm Lý Quốc Dương trên đường tuyến tránh thuộc xã Cửa Dương, TP. Phú Quốc để đánh trả.

Vụ việc trên đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, sinh hoạt của người dân và tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Liên quan vụ án này, Công an TP. Phú Quốc đã khởi tố, điều tra vụ án gây rối trật tự công cộng và khởi tố, bắt tạm giam nhiều bị can. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

