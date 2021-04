Xóa sổ "ổ nhện" ở trung tâm Sài Gòn

Thứ Ba, ngày 13/04/2021 21:00 PM (GMT+7)

Thời gian gần đây, trinh sát phát hiện nhà hàng Du Xuân trên đường Trần Khắc Trân (P.Tân Định, Q1) thu hút nhiều thực khách đến vui chơi, giải trí. Qua nghiệp vụ điều tra cơ bản cho thấy, trụ sở kinh doanh này sở dĩ có nhiều khách đến bởi có hàng chục nữ tiếp viên ăn mặc "nóng bỏng", sẵn sàng đi "vui vẻ” khi khách có nhu cầu. Do đó, Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 đưa nhà hàng Du Xuân vào tầm ngắm.

Sau thời gian điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, trinh sát phát hiện khoảng 17 giờ ngày 7-4, Nguyễn Quốc C. (SN 1994), Lê Bá C. (SN 1983) và Nguyễn Hữu N. (SN 1990) đến nhà hàng Du Xuân để ăn uống.

Theo yêu cầu của khách, Dương Xuân Hưng (SN 1967, ngụ H.Hóc Môn; quản lý nhà hàng) điều khoảng 15 nữ tiếp viên vào phòng của nhóm khách trên để họ lựa chọn. Sau đó, nhóm Quốc C. chọn 3 nữ tiếp viên, gồm: Trần Thị M.L (SN 1999), Vũ Q.H (SN 1998), M.T.D (SN 1997). Hưng bật mí cho khách biết là tất cả những nữ tiếp viên này đều có thể bán dâm thì được N. boa 500 ngàn đồng.

Dương Xuân Hưng

Đến 19 giờ 15 cùng ngày, nhóm Quốc C. hỏi mua dâm thì cả 3 nữ tiếp viên được chọn đều đồng ý. Qua thỏa thuận giá cả, L. và H. báo giá cho Quốc C. và Bá C. một lần "vui vẻ tới bến" là 2,5 triệu đồng; còn D. ra giá cho N. là 2 triệu đồng. N. bảo D. đi ra ngoài gọi Hưng vào phòng để báo cho phép nhóm nữ tiếp viên này được đi ra ngoài nhà hàng "phục vụ” khách. Hưng đồng ý, được Bá C. cho 500 ngàn đồng.

Theo quy định của nhà hàng, khi các tiếp viên muốn đi ra khỏi nhà hàng trong giờ làm việc, phải có giấy xin nghỉ và được Hưng ký xác nhận. Ngay sau đó, Hưng ký 3 đơn xin nghỉ cho 3 nữ tiếp viên, nộp cho nhân viên bảo vệ của nhà hàng rồi đi ra ngoài. Tất cả sau đó đi bộ đến khách sạn K.Y trên đường Đặng Dung, thuê phòng số 502, 503, 504 để "vui vẻ”. Đến gần 20 giờ cùng ngày, khi các cặp đôi đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 ập vào bắt quả tang.

Nhà hàng Du Xuân, nơi Hưng môi giới mại dâm

Làm việc với cán bộ điều tra, các nữ tiếp viên và nhóm Quốc C. đều khai được Hưng môi giới bán dâm. Truy xét nhanh, tổ trinh sát phát hiện Hưng đang có mặt tại nhà hàng Du Xuân nên đưa về trụ sở làm việc. Hưng đã khai nhận hành vi môi giới mua bán dâm.

Trước đó, Hưng đã có lần môi giới cho L. bán dâm với giá từ 2 - 3 triệu đồng, nên các nữ tiếp viên biết và khi khách có nhu cầu sẽ tự thỏa thuận với họ. Sau khi nhận 500 ngàn đồng tiền công môi giới do Bá C. cho, Hưng đã cho nhân viên phục vụ Trần Văn Minh 200 ngàn đồng.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 8-4, Cơ quan CSĐT CAQ1 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Hưng về hành vi môi giới mại dâm.

