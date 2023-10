Xô xát tại quán karaoke ở Hải Phòng, 1 thanh niên quê Nghệ An tử vong, 2 người bị thương

Khu vực nơi xảy ra xô xát. Ảnh Page Hải Phòng.

Sáng 21/10, lãnh đạo quận Lê Chân (TP Hải Phòng) cho biết, công an đang điều tra, làm rõ vụ xô xát khiến 3 người thương vong.

Theo lãnh đạo quận Lê Chân, vào khoảng 3h sáng cùng ngày, tại một quán karaoke trên địa bàn phường Kênh Dương, quận Lê Chân có 2 nhóm người xảy ra xô xát. Vụ xô xát khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Sau khi nhận được tin báo, công an đã có mặt ở hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác nhận, nạn nhân thiệt mạng là H.N.T (SN 1995, thường trú ở Nghệ An) hiện đang sống ở huyện An Dương, Hải Phòng. Hai người bị thương là N.Đ.T (SN 1994, đăng ký thường trú ở Hà Tĩnh) và N.V.T (SN 1998, đăng ký thường trú ở Phú Thọ).

Công an quận Lê Chân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đang làm rõ nguyên nhân vụ xô xát.

