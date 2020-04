Xác định kẻ chủ mưu vụ nổ súng bắn người trong quán cà phê ở Bình Dương

Thứ Ba, ngày 28/04/2020 07:08 AM (GMT+7)

Liên quan đến vụ một đối tượng nổ súng bắn người trong quán cà phê ở Bình Dương, Công an đã khởi tố 4 đối tượng về hành vi giết người.

Các đối tượng đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội

Ngày 27/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 4 đối tượng có là nghi can trong vụ nổ súng bắn người xảy ra ngày 28/3/2020 tại một quán cà phê thuộc khu phố 4, phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một để điều tra về hành vi Giết người.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Ngô Hồng Ngọc (33 tuổi), Võ Tấn Tài (27 tuổi), Phạm Trần Đình Lâm (29 tuổi) cùng có HKTT TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) và Nguyễn Đoàn Anh Khoa (25 tuổi, HKTT: huyện Trảng Bom, Đồng Nai).

Theo điều tra, ngày 28/3, anh Hoàng Ngọc Sơn Lâm (35 tuổi, HKTT: tỉnh Lâm Đồng) là người quản lý một kho hàng có địa chỉ phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một có xảy ra mâu thuẫn với đối tượng Ngô Hồng Ngọc nhưng được mọi người can ngăn nên 2 bên bỏ ra về.

Do bực tức nên đối tượng Ngọc đã gọi điện thoại cho Võ Tấn Tài, Nguyễn Đoàn Anh Khoa và Phạm Trần Đình Lâm để tìm đánh anh Lâm.

Khoảng 9h40 cùng ngày, khi biết anh Lâm cùng vợ và nhóm bạn đang uống nước tại quán cà phê thuộc khu phố 4, phường Phú Hòa, Võ Tấn Tài đã mang theo một khẩu súng bắn đạn cao su rồi đi đến khu vực bàn của anh Lâm và bạn đang ngồi rồi bất ngờ rút súng bắn nhiều phát súng vào phía anh Lâm khiến anh Lâm bị thương ở vùng mặt. Sau khi gây án, Tài nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Khám nghiệm hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 5 vỏ đạn và 4 đầu đạn cao su.

Qua điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Ngô Hồng Ngọc là chủ mưu trong vụ án, Võ Tấn Tài là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Được sự vận động, các đối tượng đã lần lượt đến Cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/xac-dinh-ke-chu-muuvu-no-sung-ban-nguoi-trong-quan-ca-phe-o-b...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/xac-dinh-ke-chu-muuvu-no-sung-ban-nguoi-trong-quan-ca-phe-o-binh-duong-1083294.html