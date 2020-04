Truy tìm nghi phạm nổ súng bắn người trong quán cà phê ở Bình Dương

Thứ Năm, ngày 16/04/2020 10:49 AM (GMT+7)

Do mâu thuẫn cá nhân, Tài mang theo súng đến một quán cà phê nơi các bị hại ngồi bắn nhiều phát súng sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hình ảnh đối tượng Võ Văn Tài

Ngày 16/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phát thông báo truy tìm đối tượng Võ Tấn Tài (27 tuổi, ngụ 101/22 đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố 09, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Cơ quan điều tra xác định, Tài chính là nghi phạm gây ra vụ nổ súng tại quán cà phê Olê khu phố 4 phường Phú Hòa, TP.THM vào ngày 28/3.

Trước đó, theo điều tra, vào khoảng 9h40 ngày 28/3, anh Hoàng Ngọc Sơn Lâm (35 tuổi ngụ huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng) cùng 6 người bạn đang ngồi uống cà phê tại quán Olê thuộc khu 4, phường Phú Hoà. Lúc này, có một đối tượng nam điều khiển xe máy (chưa rõ biển số) đến quán. Đối tượng đi thẳng đến khu vực anh Lâm và bạn đang ngồi rồi bất ngờ sử dụng súng bắn đạn cao su bắn vào người anh Lâm. Sau đó, đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh Lâm bị đầu đạn cao su bắn trúng bị thương tích nhẹ vùng đầu.

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 5 vỏ đạn, 4 đầu đạn cao su.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo cơ quan tổ chức, cá nhân nếu phát hiện Võ Tấn Tài ở đâu đề nghị báo ngay cho phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, SĐT 0693.509.919 Điều tra viên Tô Điền Trung, SĐT 0913.765.357 hoặc liên hệ cơ quan Công an nơi gần nhất để hỗ trợ xử lý.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/truy-tim-nghi-pham-no-sung-ban-nguoi-trong-quan-ca-phe-o-binh-duong-1079578.html