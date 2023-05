Vướng vào "đỏ đen", 9X cầm dao tấn công lái xe ôm cướp xe máy

Chân dung đối tượng Hứa Văn Huy. (Nguồn: CA tỉnh Bắc Giang)

Ngày 25/5, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Hiệp Hoà phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ Hứa Văn Huy (SN 1992, trú xã Tân Dương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi Cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 15h chiều 24/5, ông N.T.K (SN 1966, trú tại xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) đang làm nghề lái xe ôm tại khu vực huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh thì có 1 nam thanh niên lạ mặt đến bắt chuyện. Người này thuê ông K. chở từ thôn Đồng Xép, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đến khu vực đê sông Cầu thuộc địa phận thôn Xuân Thành, xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Lợi dụng khu vực đê vắng vẻ, đối tượng sử dụng dao nhọn tấn công, hậu quả làm ông K bị thương ở tay trái và ngã xuống sông Cầu. Ngay sau đó, đối tượng cướp chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu xanh, biển kiểm soát: 99C1-535.87 của ông K. và nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định hung thủ gây án là Huy. Đến khoảng 0h ngày 25/5, lực lượng công an đã bắt giữ thành công Huy khi đối tượng đang lẩn trốn tại phòng trọ tại xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Huy là đối tượng không có nghề nghiệp, ham chơi cờ bạc dẫn đến nợ nần. Tại cơ quan công an, Huy khai nhận cần tiền trả nợ và tiêu xài nên đã nảy sinh ý định thuê xe ôm của ông K. đến chỗ vắng người để thực hiện hành vi cướp tài sản. Sau khi thực hiện hành vi, Huy mang xe mô tô cướp được đi cầm cố tại 1 quán cầm đồ có địa chỉ tại phường Vân Dương, TP. Bắc Ninh được 4,5 triệu đồng.

