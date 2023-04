Đi chơi lễ khoe hình ảnh lên mạng xã hội dễ bị trộm theo dõi

Trong cuộc họp báo gần đây của UBND tỉnh Bình Dương, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho hay, trong 3 tháng đầu năm 2023, trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương xảy ra 121 vụ, tăng 41 vụ so với cùng kỳ năm 2022. Trộm cắp tập trung nhiều ở khu vực thành thị, đông công nhân sinh sống là TP Thủ Dầu Một, TP Dĩ An, TP Tân Uyên và thị xã Bến Cát. Trong số các vụ trộm thì “đá nóng” xe gắn máy chiếm trên 50%, nhập nha 37%, còn lại là trộm vặt. Đặc biệt trên địa bàn còn xuất hiện thủ đoạn trộm mặc quần áo công nhân, tài xế grab đến các cửa nhà, doanh nghiệp, quán xá… giả vờ hỏi đường bảo vệ để đồng bọn “đá nóng” xe máy.

Cũng theo Đại tá Trần Văn Chính, nguyên nhân trộm cắp gia tăng là do tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn sau đại dịch COVID-19, nhiều người bị mất việc, túng thiếu tiền nên dễ phát sinh tiêu cực. Bên cạnh đó, ý thức bảo vệ tài sản của người dân, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh… chưa cao cũng là nguyên nhân để các đối tượng lợi dụng hoạt động. Do vậy mà để phòng tránh trộm nhập nha trong thời gian vắng nhà, cơ quan Công an khuyến cáo, gia chủ cần nhờ người thân, bạn bè hoặc hàng xóm thân thiết trông hộ nhà hoặc ít nhất là quan sát, kiểm tra và thông báo khi thấy điều gì bất thường xảy ra. Không chia sẻ thông tin cá nhân, thời gian, địa điểm đi du lịch lên mạng xã hội vì rất dễ bị trộm lợi dụng nhập nha. Bởi chia sẻ đó chẳng khác nào mời trộm vào nhà. Đã có không ít vụ trộm xảy ra mà kẻ trộm cũng chính là người quen biết của gia chủ.

Đặc biệt, một trong những cách mà các tên trộm thường sử dụng để xem gia chủ có nhà vào ban đêm hay không đó chính là nhét mẫu quảng cáo, rao vặt vào vị trí giữa hai cánh cửa cổng, cửa chính. Nếu mẫu quảng cáo này đến nửa đêm vẫn còn nguyên có nghĩa gia chủ không có ở nhà và trộm sẽ tính cách đột nhập. Do vậy mà gia chủ cần nhờ người quen, hàng xóm xem hộ, nếu có thì gỡ bỏ những mẫu quảng cáo, rao vặt này.

