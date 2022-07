Vừa trộm xong xe máy, thanh niên "đứng hình" gặp ngay cảnh sát đi tuần

Nam thanh niên vừa bẻ khoá trộm được một chiếc xe máy thì bị công an đi tuần phát hiện bắt giữ.

Ngày 29-7, Công an phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ thanh niên tên Trần Quốc Khánh (27 tuổi, quê Châu Phú, An Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT-TT Công an TP Dĩ An đi tuần tra trên đường Lê Hồng Phong, phường Tân Đông Hiệp thì phát hiện một thanh niên chạy xe máy hiệu Wave BS: 37M1-118.69 có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Thấy cảnh sát, nam thanh niên bỏ xe chạy bộ vào con hẻm gần đó thì bị tổ tuần tra đuổi theo bắt giữ.

Tại cơ quan công an, thanh niên này được xác định là Trần Quốc Khánh (SN 1995, ngụ Bình Thuỷ, Châu Phú, An Giang). Khánh khai nhận chiếc xe Wave bị Khánh trộm bên khu vực ngã tư 550 thuộc địa bàn phường Bình Hoà, TP Thuận An, trong người Khánh còn có nhiều đoản dùng để bẻ khoá.

Hiện công an đang lập hồ sơ để xử lý.

