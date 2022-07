CSGT bắt giữ nghi can đang chở 20 thiết bị âm thanh ăn trộm trị giá cả tỉ đồng

20 thiết bị âm thanh nhập khẩu trị giá gần 1,4 tỷ đồng trộm cắp tại khu vực Cửa Khẩu Xa Mát vừa bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Phòng CSGT Công an Tây Ninh vừa bàn giao Huỳnh Công Minh (43 tuổi, ngụ xã An Cơ, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) cho Công an TP.HCM để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Minh hiện tạm trú ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.

Trưa 28-7, Minh lái ô tô 51C- 13154 chở 20 thiết bị âm thanh nhập khẩu trị giá 1.361.000.000 đồng. Đây là hàng hóa được xác định là trộm cắp tại khu vực Cửa Khẩu Xa Mát (xã Tân Lập, huyện Tân Biên).

Nhận tin báo, Công an Tây Ninh phối hợp hình sự TP.HCM kiểm tra xe ô tô và bắt giữ Minh.

Tại cơ quan công an, Minh khai nhận là tài xế của một công ty vận tải và số thiết bị âm thanh nói trên do Minh cùng đồng phạm lấy trộm.

Tổ công tác phòng CSGT Công an Tây Ninh bàn giao vụ việc cho Công an TP.HCM tiếp tục điều tra.

