Vừa rời nhiệm sở, cán bộ phường bị 2 đối tượng bịt mặt chém trọng thương

Thứ Bảy, ngày 04/07/2020 08:00 AM (GMT+7)

Khi ông M. vừa rời trụ sở UBND phường Văn Đẩu (Kiến An, TP Hải Phòng) được khoảng 200 m thì bất ngờ 2 đối tượng bịt mặt, đi xe máy nhãn hiệu Sirius màu đỏ đen không mang BKS, ập đến chém 3 nhát vào vai rồi bỏ chạy.

Ngày 3-7, một lãnh đạo Công an quận Kiến An (TP Hải Phòng) cho biết Công an quận này đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc cán bộ quản lý đô thị phường Văn Đẩu, quận Kiến An là ông Đặng Văn M. (SN 1976, thường trú tại xã An Thái, huyện An Lão, TP Hải Phòng) bị 2 đối tượng chém trọng thương.

Trước đó, vào sáng 30-6, phường Văn Đẩu có cuộc họp giao ban về vấn đề xây dựng và giao ông Đặng Văn M., là cán bộ quản lý đô thị phường Văn Đẩu, đi kiểm tra một số công trình xây dựng.

Đến gần 11 giờ cùng ngày, khi ông M. vừa rời trụ sở UBND phường Văn Đẩu được khoảng 200m thì bất ngờ 2 đối tượng bịt mặt, đi xe máy nhãn hiệu Sirius màu đỏ đen không BKS, ập đến chém 3 nhát vào vai rồi bỏ chạy.

Mặc dù bị chém trọng thương nhưng ông M. vẫn cố gượng đi xe máy quay lại phường và được mọi người trong đơn vị đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kiến An (Hải Phòng). Hiện ông M. vẫn nằm viện điều trị, sức khỏe đang dần hồi phục.

