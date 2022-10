Nhóm thanh niên gây ra 12 vụ cướp giật tài sản chỉ với 1 thủ đoạn

Với thủ đoạn đặt mua điện thoại qua mạng rồi yêu cầu đến giao hàng nơi vắng người, nhóm đối tượng thực hiện 12 vụ cướp giật trên địa bàn Bình Dương, Tây Ninh, TP HCM.

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự hai đối tượng Lê Nghĩa (SN 1993) và Tống Văn Phụng (SN 1994, cùng quê tỉnh Tây Ninh) để điều tra làm rõ hành vi Cướp giật tài sản.

Theo điều tra, Nghĩa và Phụng là đối tượng nghiện ma túy, nghiện game. Để có tiền tiêu xài, Nghĩa đã rủ Phụng và Huỳnh Hữu Phước (SN 1991, quê Tây Ninh) cùng đi cướp giật tài sản.

Trong hai ngày 15 và 16/10, nhóm đối tượng liên tục gây ra hai vụ cướp giật tài sản là 2 điện thoại iPhone 14 promax có tổng giá trị khoảng 60 triệu đồng với cùng một thủ đoạn là: Đối tượng Nghĩa liên hệ đặt mua 2 điện thoại di động Iphone 14 promax từ các cửa hàng bán điện thoại trên địa bàn tỉnh Bình Dương và yêu cầu giao hàng tại địa bàn huyện Dầu Tiếng.

Đối tượng Nghĩa, tang vật vụ án

Để tạo lòng tin với các bị hại, sau khi thỏa thuận thống nhất giá, Nghĩa sẽ chuyển khoản trước 1 số tiền nhỏ để đặt cọc. Khi bị hại đưa điện thoại đến giao hàng thì Nghĩa điều khiển xe mô tô SH 125i đến xem hàng, lợi dụng khi người giao mất cảnh giác Nghĩa đã cướp điện thoại rồi điều khiển xe tẩu thoát.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Dầu Tiếng đã phối hợp với các đội nghiệp vụ khoanh vùng đối tượng. Quá trình điều tra, xác minh tổ trinh sát xác định đối tượng Nghĩa đang trốn ở nhà tại ấp Phước Bình, xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh nên đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng, thu giữ được các vật chứng liên quan đến vụ án.

Làm việc với cơ quan công an, đối tượng Nghĩa đã thừa nhận hành vi phạm tội. Để tạo lòng tin cho các bị hại, Nghĩa tạo các giao dịch chuyển khoản tiền "ảo" trên tài khoản ví Momo để cho người giao hàng tin khi gặp nhận hàng. Sau khi chiếm đoạt được điện thoại Iphone 14 Promax, Nghĩa bán được tổng cộng 60 triệu đồng và chia cho Phụng 500.000 đồng, chia cho Phước 2 triệu đồng.

Điều tra mở rộng vụ án, các đối tượng khai nhận cùng với thủ đoạn trên còn thực hiện 10 vụ cướp giật tài sản khác gồm 4 vụ trên địa bàn huyện Dầu Tiếng, 4 vụ ở tỉnh Tây Ninh và 2 vụ ở TP Hồ Chí Minh.

Khám xét nơi ở các đối tượng, Công an thu giữ: 1 xe môtô hiệu SH125i, 1 điện thoại iPhone 14 Promax cùng nhiều tang vật có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Dầu Tiếng đang xác minh, truy bắt đối tượng Huỳnh Hữu Phước. Cơ quan điều tra Công an huyện Dầu Tiếng thông báo ai là bị hại của các đối tượng có đặc điểm nhận dạng như trên vui lòng liên hệ Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Dầu Tiếng để phối hợp giải quyết.

