Vừa đưa gia đình đi chúc Tết về, chồng ra tay sát hại vợ trong buồng ngủ

Thứ Tư, ngày 17/02/2021 07:56 AM (GMT+7)

Theo cơ quan công an, trước khi vụ án mạng xảy ra, Lít vẫn chở vợ con đi chơi Tết như bình thường.

Ngày 17/2, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đang tạm giữ hình sự Ly Văn Lít (SN 1994, trú xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) để điều tra về hành vi Giết người.

Ly Văn Lít tại trụ sở công an

Theo Công an tỉnh Hà Giang, chiều tối 14/2 (tức mùng 3 Tết), Công an huyện Hoàng Su Phì nhận tin báo tại thôn Thượng Hạ, xã Túng Sán xảy ra một vụ án mạng. Sự việc sau đó được thông tin đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang để phối hợp điều tra, làm rõ vụ án.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang xác định khoảng 18h30 cùng ngày, Ly Văn Lít đã dùng dao sát hại vợ mình là chị S.T.M (SN 1994) ngay tại buồng ngủ của gia đình.

Trước khi xảy ra án mạng, cả hai vợ chồng Lít cùng 4 con nhỏ đã đi chúc tết người thân ở cùng thôn.

Hiện nguyên nhân khiến Lít gây án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

