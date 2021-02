Rút dao đâm gục 3 người trong lúc đi chơi Tết

Thứ Tư, ngày 17/02/2021 06:23 AM (GMT+7)

Khi đi chơi Tết cùng bạn, Nghi đã xô xát với một nhóm thanh niên khác.

Ngày 17/2, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang vừa bắt giữ Nùng Seo Nghi (SN 2000, trú huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) để điều tra về vụ việc xô xát khiến 3 người thương vong.

Nùng Seo Nghi tại trụ sở công an

Theo cơ quan công an, vào khoảng 18h ngày 13/2 (tức mùng 2 Tết), Nghi cùng nhóm bạn đi chơi tại thôn Nùng Mới, xã Nậm Khòa, huyện Hoàng Su Phì. Tại đây, nhóm của Nghi gặp nhóm 4 thanh niên gồm Nùng Văn Xanh (SN 1997), Thèn Đức Đạt (SN 2004), Thèn Văn Xăm (SN 2004) và Nùng Thanh Xuân (SN 2003).

Do có xích mích với nhau, Nghi và Đạt đã xảy ra xô xát. Thấy hai thanh niên lao vào ăn thua đủ, mọi người trong nhóm cùng can ngăn. Bất chấp sự can ngăn của những người có mặt, Nghi đã rút dao mang theo người xông tới đâm 3 nhát vào Thèn Văn Xăm, tiếp đó đâm 2 nhát vào Nùng Thanh Xuân và đâm tiếp Thèn Đức Đạt. Hậu quả khiến cả 3 người bị thương nặng, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện huyện Hoàng Su Phì.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

