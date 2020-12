Vụ vợ bị sát hại, chồng nguy kịch: Người chồng khai gì khi tỉnh lại?

Thứ Ba, ngày 01/12/2020 11:54 AM (GMT+7)

Sau khi được phát hiện gục ngã tại nhà riêng và nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, Trần Văn Tròn đã hồi tỉnh và khai nhận nguyên nhân vụ việc.

Người thân trong gia đình bà H vẫn chưa hết bàng hoàng khi nói về sự việc.

Liên quan đến vụ vợ bị sát hại, chồng nguy kịch tại nhà riêng, sáng 1/12, một lãnh đạo Công an huyện Mê Linh ,TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mê Linh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Tròn (SN 1960, trú xã Tráng Việt, huyện Mê Linh) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo vị lãnh đạo này, qua điều tra, cơ quan công an xác định Tròn đã dùng hung khí sát hại vợ rồi uống thuốc trừ sâu tự sát và được người dân phát hiện bất tỉnh tại nhà. Sau khi được đưa đi cấp cứu và hồi tỉnh, Tròn đã thừa nhận hành vi sát hại vợ. Nguyên nhân khiến Tròn gây án là do mâu thuẫn vợ chồng.

Trước đó, sáng 27/11, người dân xóm 7, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh phát hiện bà V.T.H (SN 1966, trú xóm 7, xã Tráng Việt) tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể. Chồng bà H là ông Trần Văn Tròn gục ngã trong nhà, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do uống thuốc trừ sâu tự tử.

Liên quan đến vụ việc, người thân trong gia đình nạn nhân cho biết, kể từ khi sự việc xảy ra, gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng. Chia sẻ về hoàn cảnh của nạn nhân, người này cho hay bà H không có chồng nhưng có 3 người con trai sinh sống ở địa phương. Bà H đến với ông Tròn cách đây nhiều năm khi ông này đã bỏ vợ.

Kinh tế gia đình bà H cũng thuộc dạng khá giả tại địa phương khi cặp vợ chồng này vừa bán được mảnh đất.

Người thân trong gia đình cũng chia sẻ, gần đây bà H và ông Tròn “cơm không lành, canh không ngọt” vì bà H nghi ngờ ông Tròn qua lại với người khác. Vì vậy, bà H đã không nấu cơm và bỏ sang nhà người thân ngủ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

