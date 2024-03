Vụ tử vong khi làm việc với công an: Đình chỉ phó đội trưởng công an huyện Long Thành

Ngày 27-3, liên quan đến sự việc một thanh niên tử vong khi làm việc với công an huyện Long Thành, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định đình chỉ công tác một cán bộ Công an huyện Long Thành.

Giấy triệu tập làm việc của Công an huyện Long Thành đối với anh Vũ Minh Đức. Ảnh: VH

Cụ thể, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với Đại úy Thái Thanh Thương, cán bộ điều tra - Phó Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự - xã hội Công an huyện Long Thành. Đại uý Thương là người trực tiếp làm việc với anh Vũ Minh Đức (31 tuổi, quê Ninh Bình, tạm trú Tam Phước, TP Biên Hòa), nạn nhân bị tử vong.

Như PLO đưa tin, sáng 22-3, anh Đức làm việc với Đội CSĐT tội phạm về trật tự - xã hội theo giấy triệu tập vì có liên quan đến một sự việc gây rối trật tự công cộng trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên đến chiều cùng ngày anh Đức được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]