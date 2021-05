Vụ triệt phá đường dây xăng giả "khủng": Bắt thêm 1 chủ doanh nghiệp

Thứ Ba, ngày 18/05/2021 14:42 PM (GMT+7)

Liên quan chuyên án 920 G triệt phá đường dây xăng giả "khủng" ở nhiều tỉnh thành phía Nam, Công an tỉnh Đồng Nai cho hay đã bắt bà Nguyễn Thị Như Mỹ, chủ doanh nghiệp tại Biên Hòa để điều tra về hành vi buôn lậu.

Đến 11 giờ trưa 18-5, công việc khám xét tại nhà riêng của bà Mỹ tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai mới kết thúc.

Vào thời điểm này, Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với bà Nguyễn Thị Như Mỹ, 53 tuổi, chủ Công ty TNHH Việt Khánh Anh (khu phố 3, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa), để điều tra về hành vi buôn lậu. Cùng thời điểm công an đã đồng thời khám xét nhà riêng của bà Mỹ, trên mặt tiền đường Đồng Khởi, phường Trảng Dài.

Khám xét nhà bà Mỹ tại phường Trảng Dài

Trong khi đó, một tổ nghiệp vụ Công an Đồng Nai cùng Công an TP Biên Hòa đã tiến hành phong tỏa, khám xét trạm xăng dầu Trảng Dài thuộc Công ty TNHH Việt Khánh Anh tại khu phố 3, phường Trảng Dài, tổ chức lấy mẫu xăng để xét nghiệm, tiếp tục làm rõ.

Cơ quan công an thông tin việc bắt giữ bà Mỹ liên quan chuyên án 920G triệt phá đường dây xăng giả "khủng" do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP HCM) cầm đầu, được Công an tỉnh Đồng Nai cùng Bộ Công an thực hiện quyết liệt từ trước tết.

Như vậy đến ngày 18-5, quá trình mở rộng chuyên án 920G, hiện công an đã khởi tố, bắt tạm giam 59 bị can. Hiện, chuyên án đang tiếp tục mở rộng.

Một số hình ảnh khám xét nhà bà Mỹ sáng nay tại phường Trảng Dài:

Khám xét nhà bà Mỹ trong buổi sáng. Căn nhà nằm ở mặt tiền đường Đồng Khởi.

Trước khi khám xét nhà riêng bà Mỹ, cây xăng liên quan của công ty do bà Mỹ làm chủ nằm tại địa bàn cũng bị khám xét

Nhiều cảnh sát cơ động phối hợp các lực lượng

Đến gần 11 giờ việc khám xét kết thúc

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/vu-triet-pha-duong-day-xang-gia-khung-bat-them-1-chu-doanh-nghiep-20210518114203443.htm