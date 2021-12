Vụ thiếu niên 16 tuổi bị chém tử vong: Nạn nhân và nghi can quen nhau

Xảy ra mâu thuẫn, thiếu niên 15 tuổi ở Cà Mau dùng dao chém vào người “đối thủ” lớn hơn mình 1 tuổi dẫn đến tử vong.

Ngày 6/12, lãnh đạo UBND xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình an táng theo phong tục địa phương.

“Nghi can và nạn nhân có mối quan hệ quen biết, chưa xảy ra vi phạm pháp luật trong quá trình sinh sống tại địa phương. Nghi can nghỉ học từ lớp 6, vừa đi làm từ Long An trở về hơn 1 tháng thì cả hai xảy ra mâu thuẫn dẫn đến vụ việc trên”, vị lãnh đạo này thông tin thêm.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 5/12, N.Đ.K., 15 tuổi, ngụ xã Quách Phẩm Bắc cùng N.D.Kh., 16 tuổi đi xe máy đến nhà “đối thủ” là L.K.L., 16 tuổi, ngụ cùng địa phương “nói chuyện”.

Khi đến nơi, N.Đ.K. bất ngờ lấy con dao dài khoảng 50cm tiến lại chém vào người của L.. Sau đó, gia đình nạn nhân phát hiện thì K. và N.D.Kh. rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi cấp cứu và chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau điều trị. Tuy nhiên, khoảng 17h cùng ngày, nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng.

Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an địa phương nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin, tiến hành bắt giữ K. và mời Kh. về trụ sở làm việc.

Hiện, vụ việc đã được báo cáo cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Dơi xử lý theo thẩm quyền.

