Vụ thi thể trong bao tải bên đường: Phía nạn nhân mời luật sư

Thứ Tư, ngày 15/04/2020 16:20 PM (GMT+7)

Gia đình nạn nhân vụ thi thể trong bao tải bên lề đường ở quận Gò Vấp, TP.HCM có đơn yêu cầu luật sư tham gia vụ án.

Ngày 15-4, gia đình của nạn nhân ĐPC (46 tuổi, ngụ phường 6, quận Tân Bình, TP.HCM) đã có đơn yêu cầu luật sư tham gia vụ án.

Gia đình nạn nhân C. gửi đơn yêu cầu Công ty luật TNHH An Thuận Phát (Đoàn Luật sư TP.HCM) cử luật sư tham gia trợ giúp pháp lý, tham gia tố tụng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong thời gian giải quyết vụ việc.

Phong toả hiện trường phát hiện thi thể ông C. Ảnh: Nguyễn Tân

Theo phía luật sư, khi gia đình nạn nhân đến nhận thi thể về mai táng thì việc khám nghiệm đã xong. Nguyện vọng gia đình là muốn biết rõ nguyên nhân cái chết của người nhà.

Được biết, nạn nhân C. được hàng xóm, anh em làm chung thương mến, không thù oán với ai nhưng cũng loại trừ liên quan bị cướp của vì nạn nhân C. quá nghèo. Ngày thường, ông C. chỉ làm các việc vặt, phụ hồ, ngoài ra còn đi cầm cờ đám tang…

Như PLO đã thông tin, khuya 13-4, trong lúc dọn rác trên lề đường Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp, một người dân phát hiện xác một người đàn ông trong chiếc bao tải màu xanh bên lề đường nên báo công an.

Nhận tin báo, Công an quận Gò Vấp phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt phong tỏa hiện trường.

Qua khám nghiệm hiện trường và kiểm tra trong người nạn nhân, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là ông ĐPC (46 tuổi, ngụ phường 6, quận Tân Bình, TPHCM). Hiện vụ việc đang được các cơ quan liên quan điều tra, làm rõ...

Nguồn: https://plo.vn/phap-luat/vu-thi-the-trong-bao-tai-ben-duong-phia-nan-nhan-moi-luat-su-905768.htm...Nguồn: https://plo.vn/phap-luat/vu-thi-the-trong-bao-tai-ben-duong-phia-nan-nhan-moi-luat-su-905768.html