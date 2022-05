Vụ tài xế tử vong trong xe ô tô ở Nghệ An: Nghi vấn bị sát hại bằng siết cổ

Thứ Hai, ngày 23/05/2022 08:34 AM (GMT+7) Chia sẻ

Cơ quan công an đã hoàn tất khám nghiệm tử thi và đang điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của chủ xe ô tô.

Ngày 22-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ tài xế tử vong trong tư thế đang ngồi trước vô lăng xe ô tô.

Nạn nhân là anh Nguyễn Thanh Bình (43 tuổi, trú xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An).

Hiện trường phát hiện tài xế tử vong trong tư thế ngồi ở ghế lái ô tô.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, người thân đã đưa thi thể anh Bình về quê nhà tổ chức lễ mai táng theo phong tục địa phương.

Một số người đưa lên mạng xã hội cho rằng tài xế đột tử trong xe ô tô con, tuy nhiên có người dân cho biết, trên cổ nạn nhân Bình có dấu vết. Nhiều người đặt nghi vấn anh Bình bị siết cổ bằng dây.

Người thân cho biết, chiều 21-5, anh Bình điều khiển xe hơi đến ngân hàng và khi trên đường về anh Bình có điện cho vợ nói “đã rút được tiền”.

Có thông tin cho rằng, trên xe trở về ngoài anh Bình còn có hai người khác.

Tuy nhiên, khi người dân phát hiện anh Bình tử vong trong tư thế đang ngồi trước vô lăng thì không thấy hai người ngồi trong xe.

Cơ quan chức năng thực hiện công tác khám nghiệm.

Như đã đưa tin, đêm 21-5, người dân bất ngờ phát hiện một tài xế tử vong trong tư thế đang ngồi ở ghế lái của ô tô BKS 37A-908.43 dừng trên đường vào Nhà máy may Đức Phát (xóm Tân Tiến, xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An). Một số người chụp ảnh hiện trường đưa lên mạng xã hội tung tin “tài xế đột tử” trong xe.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc và người thân xác định nạn nhân là anh Bình.

Hiện Cơ quan công an huyện Nghĩa Đàn và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn: https://plo.vn/vu-tai-xe-tu-vong-trong-xe-o-to-o-nghe-an-nghi-van-bi-sat-hai-bang-siet-co-post68...Nguồn: https://plo.vn/vu-tai-xe-tu-vong-trong-xe-o-to-o-nghe-an-nghi-van-bi-sat-hai-bang-siet-co-post681201.html