Vụ ô tô tông thẳng vào hai người phụ nữ: Tài xế khó tránh khỏi tội giết người

Suýt va chạm giao thông, tài xế Mercedes sau đó tông chết người Ngày 12-5-2022, sau khi xảy ra mâu thuẫn suýt va quẹt tại quán nhậu Diệu Phát trên đường Phạm Văn Đồng (bờ kè Phan Thiết), tài xế Phạm Văn Nam điều khiển ô tô chạy đến quán Thuận Phát (cũng nằm trên đường Phạm Văn Đồng) cách đó khoảng hơn 200m. Khi Nam cùng một người đàn ông và một phụ nữ bước xuống xe đã bị nhóm thanh niên đi xe mô tô chạy theo đánh đấm, hành hung. Anh X, là bạn của Nam, đi xe máy đến dừng xe can ngăn cũng bị nhóm này đuổi theo đánh. Sau khi thoát ra được, Nam đã leo lên xe nổ máy tông ngã mô tô của nhóm thanh niên để giữa đường. Nam chạy nhiều vòng để truy sát những người đã đánh mình và bị nhóm thanh niên ném ghế, bàn, chai lọ theo. Nam điều khiển xe xoay nhiều vòng và tông lên người nạn nhân Hà Xuân Hải (43 tuổi, Phan Thiết) khi người này dùng một chiếc bàn inox ném lên đầu xe Mercedes rồi định bỏ chạy nhưng trượt chân té ngã. Sau khi gây án, Nam điều khiển xe chạy với tốc độ cao rời khỏi hiện trường rồi đi thẳng về TP.HCM. Đến chiều cùng ngày, Nam quay ra Phan Thiết đến công an trình diện. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố và bắt tạm giam Phạm Văn Nam về tội giết người...