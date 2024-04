Vụ nữ công nhân bị sát hại tại KCN Sóng Thần: Vạch mặt kẻ thủ ác

Ngày 18/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Ngọc Trần (SN 1968, ngụ huyện Đầm Dơi, Cà Mau) để điều tra, làm rõ về hành vi "giết người". Theo điều tra, trước đó vào khoảng 20 giờ 30 ngày 17/4, người dân phát hiện thi thể một phụ nữ nằm gục bên lề đường số 9, Khu công nghiệp Sóng Thần (TP.Dĩ An, Bình Dương), trên người có nhiều vết thương đang rỉ máu, cạnh đó là chiếc xe máy bị ngã và đôi giày nằm vương vãi. Nạn nhân được xác định là bà Phạm Thị Ngọc L. (SN 1972, ngụ P.Trường Thọ, TP.Thủ Đức, TPHCM).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TP.Dĩ An phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, điều tra sự việc. Từ lời khai của những người liên quan và các chứng cứ thu thập được cho thấy, đây là hiện trường của một vụ án mạng và trước đó giữa nạn nhân và kẻ thủ ác đã có sự giằng co. Khu vực xảy ra án mạng là con đường nằm trong khu công nghiệp, hai bên là tường rào công ty. Thời điểm xảy ra vụ việc, đoạn đường này khá vắng người qua lại do đã quá giờ công nhân thay ca.

Huỳnh Ngọc Trần lúc bị bắt

Một số người dân có mặt tại hiện trường sau khi xảy ra vụ việc cho biết, họ phát hiện người đàn ông giằng co với nạn nhân, sau đó vội vàng nhảy lên chiếc xe máy tay ga, kiểu dáng Honda AirBlade bỏ chạy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 cây kéo dài khoảng 25cm, được cho là hung khí gây án. Qua trích xuất camera an ninh quanh khu vực và khoanh vùng các đối tượng nghi vấn, lực lượng chức năng xác định, hung thủ là Huỳnh Ngọc Trần. Tuy nhiên, sau thời điểm xảy ra vụ án mạng, Trần không có mặt tại nơi ở trọ.

Nhận định có thể đối tượng trốn chạy về quê tại huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau để ẩn náu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã thông báo sự việc cho Công an TPHCM và các tỉnh miền Tây, đặc biệt là các tỉnh dọc tuyến đường về huyện Đầm Dơi để phối hợp chặn bắt. Sau 13 giờ xảy ra vụ án mạng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lúc 9 giờ 30 ngày 18/4, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang đã phát hiện, chặn bắt Huỳnh Ngọc Trần khi đối tượng đang chạy xe máy trên Quốc lộ 1, đoạn qua khu vực thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang), cách hiện trường vụ án mạng khoảng hơn 100km. Tại thời điểm bị bắt giữ, Trần đang ngụy trang bằng việc khoác lên mình "bộ cánh" giả dạng nhân viên một hãng xe ôm công nghệ. Ngay sau đó, đối tượng được lực lượng chức năng di lý về Công an tỉnh Bình Dương để phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường vụ án

Tại cơ quan Công an, bước đầu Huỳnh Ngọc Trần đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, Trần có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân là bà L. Thời gian gần đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nên chiều tối 17/4, Trần gọi điện hẹn bà L. đến Khu công nghiệp Sóng Thần để nói chuyện. Trong lúc lời qua tiếng lại, Trần đã dùng hung khí tấn công khiến bà L. té gục bên lề đường. Gây án xong, đối tượng rời khỏi hiện trường và tìm cách trốn chạy về huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau để nhờ nương náu trong nhà người thân. Để qua mặt cơ quan chức năng, đối tượng mặc áo khoác xe ôm công nghệ và trùm khẩu trang kín mặt. Tuy nhiên, khi đang chạy xe máy qua thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thì bị lực lượng Công an tỉnh Bình Dương và Tiền Giang phối hợp chặn bắt.

Được biết, bà L. có chồng nhưng đã ly hôn. Sau khi gia đình đổ vỡ, bà L. sinh sống cùng con trai tại địa bàn phường Trường Thọ (TP.Thủ Đức, TPHCM). Thời gian gần đây, người phụ nữ này có mối quan hệ tình cảm qua lại với Trần, sau đó xảy ra mâu thuẫn dẫn đến án mạng đau lòng. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng.

