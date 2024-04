Người phụ nữ gục xuống đường trong Khu công nghiệp Sóng Thần

Ngày 18-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng Công an TP Dĩ An truy bắt thủ phạm đâm chết một người phụ nữ trong đêm.

Nạn nhân là bà P.N.L (SN 1972, hộ khẩu thường trú phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, TP HCM; tạm trú: phường Đông Hoà, TP Dĩ An).

Hiện trường vụ việc

Theo đó, tối ngày 17-4, người đi đường phát hiện một người phụ nữ quỳ gối, gục đầu trên chiếc xe máy trong Khu công nghiệp Sóng Thần, thuộc phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Tới nơi kiểm tra thì tá hỏa phát hiện trên người nạn nhân dính đầy máu nên đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Sau đó, công an xác định nạn nhân đã chết, trên người có nhiều vết thương do vật nhọn gây ra, nghi bị đâm.

Được biết người phụ nữ đã ly hôn, hiện đang sống cùng con tại một chung cư trên địa bàn

Công an TP Dĩ An và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương, cùng Viện kiểm sát có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để truy bắt hung thủ.

Được biết, bà L. đã ly hôn và hiện đang sống cùng con trai tại một chung cư ở TP Dĩ An. Chiều tối cùng ngày bà L chạy xe đi tới điểm hẹn để gặp một người đàn ông, sau đó thì xảy ra vụ việc.

