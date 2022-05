Vụ nổ súng bắn người ở Hội An: Bị "tầm nã" gắt gao, 1 đối tượng trình diện

Sau 2 ngày bị "tầm nã" gắt gao, 1 trong 2 đối tượng lẩn trốn trong vụ nổ súng, chém người ở Hội An đã đến cơ quan công an trình diện.

Sáng 12/5, Công an TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam) thông tin, sau 2 ngày lẩn trốn, chiều tối 11/5, đối tượng Lý Hậu Hiếu (sinh năm 2001, trú: Ngọc Thành, phường Cẩm Phô, TP. Hội An)-đối tượng cùng lẫn trốn với Trần Xuân Vũ sau khi gây ra vụ nổ súng tại đường Lý Thái Tổ, Phường Cẩm Châu, TP Hội An vào ngày 9/5 vừa qua đã đến trình diện tại Công an thành phố Hội An.

Đối tượng Lý Hậu Hiếu. Ảnh công an tỉnh Quảng Nam cung cấp.

Trước đó, Báo Giao thông có thông tin phản ánh, ngày 9/5, tại quán Bê thui Ba Dũng - số 151 Lý Thái Tổ, Cẩm Châu, Hội An, đối tượng Trần Xuân Vũ (SN: 10/6/2001, HKTT: xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông, Đắk Lăk, tạm trú: khối Trường Lệ, Cẩm Châu, Hội An) đã dùng cầm 01 cây kiếm chém đứt ngón giữa bàn tay phải của anh Nguyễn Văn Hưng (trú Tân Thành, Cẩm An) đang ngồi nhậu trong quán.

Sau khi chém xong, Vũ bỏ chạy ra ngoài đường đến trước Khu thiết chế văn hóa khối phố Trường Lệ, thuộc phường Cẩm Châu - số 170 Lý Thái Tổ, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An thì dùng một súng tự chế dài khoảng 1m bắn 2 phát đạn làm anh Phạm Nguyễn Văn Hiệp - trú Tân Thành, Cẩm An bị đa chấn thương ở vùng mặt, cổ, lưng, gối.

Sau khi gây án, Trần Xuân Vũ đã điều khiển xe môtô EXCITER màu xanh, BKS: 92D1-653.70 chở theo sau Lý Hậu Hiếu (SN: 2001, trú: Ngọc Thành, phường Cẩm Phô, TP. Hội An) để tẩu thoát.

Hung khí trong vụ nổ súng, chém người ở Hội An được lực lượng chức năng thu giữ.

Công an thành phố Hội An đã thu giữ được khẩu súng được xác định là tang vật của vụ án và 1 cây kiếm.

Hiện vụ việc đang được Công an TP. Hội An tiếp tục đấu tranh với các đối tượng có liên quan để làm rõ vụ việc.

