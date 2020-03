Vụ người phụ nữ bị sát hại trong nhà nghỉ: Lời hứa trước khi gây án của gã nhân tình

Cho rằng chị P. đã lừa gạt tình cảm và tiền bạc của mình, Hiền đã lập kế hoạch gọi người tình đến nhà nghỉ rồi ra tay sát hại nạn nhân.

Liên quan đến vụ người phụ nữ đã có gia đình bị sát hại trong nhà nghỉ, ngày 2/3, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Tạ Văn Hiền (SN 1981, trú tại xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án là chị N.T.P. (SN 1982, trú tại thôn Quế Sơn, xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa). Chị P. đã có chồng và 3 con nhỏ.

Nhà nghỉ nơi Hiền sát hại chị P.

Tại cơ quan điều tra, Hiền khai nhận quen và nảy sinh tình cảm với chị P. từ năm 2016 khi cùng kinh doanh thịt lợn. Quá trình quen nhau, Hiền đã cho chị P. nợ khoảng 250 triệu đồng tiền hàng.

Đầu tháng 2/2020, do gia đình có việc nên Hiền đã yêu cầu người tình thanh toán số tiền khoảng 250 triệu mà chị P. đã nợ trước kia, tuy nhiên chị P. không trả.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn là một lần Hiền và chị P. gặp nhau ở quán nước, đôi bên cãi vã, Hiền đã đập hỏng điện thoại của chị P. Cho rằng chị P. đã lừa gạt tình cảm và tiền bạc của mình, Hiền lập kế hoạch gọi người tình đến nhà nghỉ rồi ra tay sát hại nạn nhân.

Cụ thể, trưa 16/2, Hiền liên lạc với chị P. và nói rằng đến chỗ hẹn gặp mặt và hứa sẽ đưa cho người phụ nữ này 20 triệu đồng trang trải cuộc sống. Hẹn được chị P, nghi phạm sau đó đã đến cửa hàng vàng mã, mua tập tiền giả mệnh giá 200 nghìn đồng rồi ngụy trang hai tờ tiền thật lên trên.

Lúc này, để người tình thêm tin tưởng, Hiền chụp ảnh gửi cho chị P. Trước khi đến địa điểm gặp mặt với ý định sát hại nạn nhân, Hiền đem theo một lọ thuốc diệt côn trùng từ nhà, sau đó mua một con dao tại thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa rồi di chuyển đến nhà nghỉ tại xã Đức Thắng.

Đến 18h, khi chị P. vừa đi lên phòng nghỉ mà hai người hẹn, Hiền đã lập tức xông đến, dùng dao sát hại nạn nhân. Gây án xong, nghi phạm uống lọ thuốc diệt côn trùng với ý định tự tử rồi đi xe máy về Thái Nguyên.

Trên đường di chuyển về Thái Nguyên, Tạ Văn Hiền tiếp tục mua thêm một lọ thuốc diệt cỏ uống. Khi về đến nhà, thấy Hiền có biểu hiện bất thường nên người nhà đã đưa Hiền đi cấp cứu.

Thông tin về đối tượng Tạ Văn Hiền, ông Ngô Văn Quân, Chủ tịch UBND xã Tiên Phong cho biết, ở địa phương, Hiền đã có vợ con, gia đình cơ bản và kinh tế khá giả. Nam nghi phạm này cũng chưa có tiền án, tiền sự.

