Vụ người nước ngoài bị đâm tử vong: Gây án do thấy giống sếp cũ?

Trước đó, khoảng 10h45 ngày 4/6, Công an phường Bến Nghé quận 1 nhận được tin báo có một người đàn ông quốc tịch Nhật Bản bị tấn công bằng dao dẫn tới tử vong tại số 9 Thái Văn Lung. Qua xác minh, Công an quận 1 đã bắt giữ đối tượng Phùng Minh Trung (SN 1996, quê tỉnh Bình Thuận, tạm trú tại phường Phú Mỹ, quận 7).

Bước đầu đối tượng Phùng Minh Trung đã thừa nhận hành vi giết người và khai nhận không quen biết với người đàn ông mang quốc tịch Nhật Bản là nạn nhân của vụ án. Tuy nhiên, Trung từng có thời gian làm việc ở một công ty có sếp là người nước ngoài.

Đường Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1.

Quá trình làm việc, Trung nhiều lần bị sếp la chửi nên nghỉ việc, sinh lòng thù hận. Từ đây, Trung mua hung khí chờ thời cơ ra tay với người nước ngoài. Trưa 4/6, Trung mang theo hung khí đi qua đường Thái Văn Lung (phường Bến Nghé, quận 1) thì thấy hai người đàn ông mang quốc tịch Nhật Bản nhìn giống sếp cũ. Trung lại gần và cự cãi lớn tiếng với hai người này.

Bất ngờ, Trung rút hung khí đâm vào phần ngực của một trong hai người đàn ông rồi bỏ chạy từ đường Thái Văn Lung sang đường Cao Bá Quát, định tẩu thoát nhưng đã bị bắt giữ ngay sau đó. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong…

Theo Cơ quan Công an, hiện lời khai của đối tượng chỉ là lời khai ban đầu và còn nhiều mâu thuẫn nên chưa xác định chính xác nguyên nhân gây án của đối tượng. Hiện Công an quận 1 đang phối hợp cùng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh điều tra, làm rõ lời khai của đối tượng để xác định chính xác nguyên nhân gây án, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]