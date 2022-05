Vụ người đàn ông tử vong cạnh 2 con dao: Bắt nghi phạm giết người

Cơ quan công an đã bắt giữ 1 nam nghi phạm để phục vụ công tác điều tra.

Căn nhà nơi phát hiện anh S. bị sát hại.

Ngày 13/5, thông tin từ Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Nhung (SN 1968, ở thôn Lâm Bình, xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn) để làm rõ hành vi Giết người.

Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định Nhung đã dùng dao sát hại anh N.Đ.S (SN 1985, trú xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, Nghệ An) khi anh này về thăm mẹ ruột tại thôn Lâm Trung, xã Sơn Lâm vào ngày 12/5. Nguyễn Ngọc Nhung bị mắc bệnh tâm thần, không biết chữ. Cơ quan công an vẫn đang tiếp tục làm việc với nghi phạm để làm rõ vụ án mạng.

Trước đó, khoảng 8h sáng 12/5, một số người dân tại thôn Lâm Trung, xã Sơn Lâm đã tá hỏa phát hiện anh S. gục chết trên giường tại nhà mẹ ruột ở sát Quốc lộ 8C. Bên cạnh giường nơi anh S. tử vong, người dân phát hiện 2 con dao nhọn, sàn nhà có nhiều vết máu. Sự việc sau đó được báo tin tới UBND và Công an xã Sơn Lâm.

Thời điểm vụ việc được phát hiện, mẹ ruột anh S. đang đi làm ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Anh S. thỉnh thoảng mới về thăm mẹ đẻ tại căn nhà nơi xảy ra vụ việc.

