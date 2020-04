Vụ nghi án giành đất, cha già bị rạch nát đầu ở Phú Yên: Bắt giam cháu nội

Thứ Năm, ngày 30/04/2020 06:43 AM (GMT+7)

Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với người cháu đã dùng dao băm đầu ông nội vì mâu thuẫn giữa cha và ông.

Chiều 29-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bị can Đoàn Công Minh (SN 1996, ngụ thôn Giai Sơn, xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) để điều tra về hành vi giết người. Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Như Báo Người Lao Động nhiều lần phản ánh, chiều 20-4, bức xúc về việc con trai cả là Đoàn Châu Triệu (SN 1972, ngụ xã An Mỹ, huyện Tuy An) nhiều lần hỗn lão do trước đó tranh chấp đất, ông Đoàn Tám (74 tuổi, nhà ở gần nhà con trai) đã mang dao qua đâm ông Triệu.

Ông Đoàn Tám bị rạch mặt, đầu

Phát hiện cha bị ông nội đâm cha khi cha đang nằm võng, Minh đã dùng đòn gánh đánh tay ông nội làm rớt dao, sau đó dùng dao bủa nhiều cái lên đầu ông nội làm ông trọng thương phải đưa đi bệnh cấp cứu.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên đã tiếp nhận nạn nhân trong tình trạng mất nhiều máu, trên đầu và mặt chằng chịt vết thương. Thăm khám, Bệnh viện đa khoa Phú Yên xác định ông Tám bị 17 vết thương trên đầu, mặt và 1 vết thương ở cổ tay.

Ông Đoàn Công Minh cho rằng cha mình đâm mình trước

Theo ông Đoàn Tám, sự việc xảy ra do con trai trưởng của mình bức xúc dẫn đến chửi bới sau khi ông không đồng ý chia thêm cho ông Triệu 1 lô đất vì trước đó đã chia cho ông Triệu 6 lô đất. Ông Triệu còn ngăn cản ông Tám bán lô đất để chữa bệnh hiểm nghèo.

Trong khi theo ông Triệu, ông Tám nghe lời một số người tự gây mẫu thuẫn với các con.

