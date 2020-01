Vụ khống chế, xé quần áo nữ điều dưỡng mang thai: Bắt nam bệnh nhân

Thứ Tư, ngày 01/01/2020 17:34 PM (GMT+7)

Nam bệnh nhân 31 tuổi đốt giường bệnh, khống chế, xé quần áo, đánh nữ điều dưỡng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nhệ An khởi tố bị can, bắt tạm giam.

Ngày 1-1-2020, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Hội (SN 1988, trú xã Hải Thượng, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Lực lượng chức năng khống chế đối tượng Hội

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 3 giờ 30 phút ngày 26-12, trong lúc điều trị tại Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập, bệnh nhân Nguyễn Văn Hội đã bất ngờ tỉnh dậy đốt giường bệnh trong phòng. Sau khi đám cháy bùng lên, nam bệnh nhân này tiếp tục đánh đập và khống chế một nữ điều dưỡng đang mang thai 3 tháng của bệnh viện này.

Do đối tượng này hung hãn nên những bệnh nhân khác không dám can ngăn nên lập tức báo lên lãnh đạo bệnh viện. Bệnh viện đã gọi cảnh sát chữa cháy để đến hỗ trợ dập lửa đồng thời tìm cách giải cứu nữ điều dưỡng.

Giường bệnh bị đối tượng Hội châm lửa đốt

Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ số 9 đã điều động 3 xe chuyên dụng cùng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, đồng thời tiếp cận và khống chế thành công đối tượng Hội. Theo lãnh đạo Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập, trong lúc khống chế, Hội đã xé quần áo nữ điều dưỡng và có ý định hiếp dâm, tuy nhiên, sau đó lực lượng công an đã có mặt khống chế, bắt giữ đối tượng.

Được biết, trước khi tấn công nữ điều dưỡng đang mang thai khiến người này phải nhập viện cấp cứu, Hội đã có hành vi xông vào nhà dân đập phá tài sản, đốt quán nước của gia đình rồi lao ra đường chặn các xe qua lại. Khi lực lượng công an đã có mặt, Hội trèo lên mái nhà chửi bới.

