Danh tính 4 đối tượng "dính sâu" vào vụ Toàn "đen" lộng hành ở Đồng Nai

Thứ Tư, ngày 01/01/2020 19:00 PM (GMT+7)

Ngoài Toàn đen vừa bị khởi tố để điều tra về hành vi cướp tài sản, vợ anh ta được tại ngoại, thì đến nay thêm 4 đối tượng cùng đường dây đã bị khởi tố để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tin pháp luật Sự kiện:

Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai chiều 1-1, cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với 4 đối tượng trong vụ "vây ráp tại bệnh viện Tâm Hồng Phước" để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Các can phạm bị bắt gồm Nguyễn Hữu Vương (39 tuổi), Vy Kim Dung (30 tuổi, cùng ngụ TP Biên Hòa) và Phạm Văn Tình (36 tuổi), Nguyễn Trọng Tuyên (30 tuổi, cùng quê Hải Phòng).

Toàn "đen" bị còng tay tại hiện trường

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đặng Quang Toàn (còn gọi là Toàn "đen", quê Hải Phòng), để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Như đã thông tin, chiều 21-12- 2019, nhóm đối tượng này xuất hiện tại Bệnh viện Tâm Hồng Phước (phường Trảng Dài, TP Biên Hòa), uy hiếp toàn bộ các y, bác sỹ, trực tiếp khống chế ông Nguyễn Thế Thử, giám đốc bệnh viện để đòi nợ gây náo loạn. Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động hàng trăm cảnh sát trật tự, cơ động vây ráp toàn khu vực, bắt giữ 14 đối tượng đưa về đồn.

