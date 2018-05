Vụ khách Trung Quốc bị đánh te tua: Tính tiền… nhầm!

Thứ Ba, ngày 08/05/2018 15:28 PM (GMT+7)

Trong khi khách Trung Quốc phản ứng không trả tiền vì phiếu tính tiền sai, chủ nhà hàng lại lý giải do nhân viên mới nên... tính nhầm(!?)

Phiếu tính tiền do khách TQ cung cấp và phiếu của nhà hàng sửa lại sau đó

Ông Mạc Hùng Anh, đại diện Công ty TNHH Khang Thái VietNam Travel - đơn vị lữ hành đưa nhóm khách Trung Quốc (TQ) bị đánh vào đêm 6-5 tại nhà hàng Let’s Go (đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang) - đã đưa ra một phiếu tính tiền bữa ăn là 9.950.000 đồng. Trong khi đó, chủ nhà hàng Let’s Go lại đưa một phiếu khác với số tiền là 9.010.000 đồng.

Vị đại diện Công ty Khang Thái này cho biết, khách TQ (hiện đã về nước) đi ăn ở nhà hàng Let’s Go gồm 15 người. Sau khi xem giá cả họ đồng ý ăn và cử 3 người ghi món ăn. Đến khoảng 21h (ngày 6-5) họ gọi tính tiền, nhưng thấy giá bữa ăn là 9.950.000 đồng trong đó nhiều món có giá không đúng với thỏa thuận ban đầu. Cụ thể, có những món giá cao hơn gấp 3 lần so với phiếu tính tiền của nhà hàng đưa ra. Cụ thể, phiếu tính tiền cho khách thì ốc hương tính giá 1 triệu đồng, ốc ngón tay giá 800.000 đồng/kg, trong khi phiếu tính tiền của nhà hàng Let’s Go đưa ra thì ốc hương giá 300.000 đồng/kg, ốc ngón tay 250.000 đồng/kg. Hai phiếu chênh lệnh nhau là 940.000 đồng. Vì vậy các vị khách TQ không thanh toán tiền mà bỏ đi.

3 vị khách TQ nhập viện sau vụ ẩu đã vì chủ nhà hàng đòi tiền

Có hay không việc nhà hàng Let's Go "chặt chém" khách khi tính giá... trên trời như vậy? Ông Thạch Ngọc Tỉnh, chủ nhà hàng này, cho rằng lý do vì nhân viên kế toán mới, chưa biết sử dụng phần mềm, không bấm số lượng ký mà bấm luôn số lượng tiền. Như khách ăn cá chim một con 300 ngàn, ăn 2 con là 600 ngàn đồng, nhân viên không nhân lên mà lại tính một con là 600 ngàn đồng. Vì vậy, phiếu tính tiền cho khách 9.950.000đ là không đúng, mà đúng là phiếu 9.010.000đ.

Ông Tỉnh nói: "Nhà hàng có camera quan sát toàn bộ quá trình mua bán này và đã nộp hết cho công an xử lý. Nhà hàng không hề gian dối ở đây. Ngay cả hải sản sống tôi cũng niêm yết giá rõ ràng. Trung Quốc có đặc trưng là ăn con nào phải tính giá con đấy, phải hỏi được giá thì mới ăn không thì thôi. Nếu thấy bên tôi sai, vấn đề này giải quyết rất dễ, chỉ cần phản ánh lại với chủ nhà hàng, tôi có thể giảm 20%, 30%. Đằng này khách không chịu trả tiền, họ say xỉn quá rồi. Họ lại bỏ đi về luôn. Mình ngăn lại đòi tiền thì bên khách to tiếng, nói qua nói lại. Người dân bức xúc quá mới xảy ra xô xát".

Phía Công ty lữ hành, ông Anh cho biết việc dịch sai ý khách TQ của nhân viên nhà hàng đã làm cho vụ việc căng thẳng. Trong khi khách nói "chờ cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc xử lý rồi mới trả tiền" thì nhân viên nhà hàng lại dịch "về Trung Quốc mà tìm tôi" nên bức xúc. "Khách TQ cũng thừa nhận họ bỏ đi là không đúng. Nhưng không phải vì vậy đánh họ, mà báo công an để xử lý" - ông Anh cho biết.