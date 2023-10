Vụ hai mẹ con tử vong ở Tiền Giang: Đối tượng lên mạng tìm kiếm cách hạ độc

Chiều 25/10, Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Minh Quốc (sinh năm 2009, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Lộc, ngay sau khi nhận thông báo của công an huyện Cái Bè, công an tỉnh đã đến hiện trường tập trung để điều tra. Đến 8 giờ ngày 16-10, lực lượng công an tỉnh nhận được kết luận mẫu sữa. Khoảng 2 tiếng sau, lực lượng công an đã bắt giữ Quốc. Qua công tác đấu tranh, Quốc sau đó đã khai nhận hành vi phạm tội. Quốc có hoàn cảnh éo le, cha mẹ không hòa thuận, cha nghiện rượu. Trong quá trình điều tra, lực lượng công an xác định Quốc đã lên mạng tìm kiếm nhiều thông tin về cách giết cha, cách giết gia đình, cách đầu độc gia đình.

Cơ quan cảnh sát điều tra - công an tỉnh đang tiếp tục tiếp tục làm rõ các tình tiết trong vụ án và đối tượng liên quan (nếu có) để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, như đã thông tin, vào khoảng 6h ngày 14/10, bà P. T. P. (83 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè) phát hiện con ruột là ông P. V. Y. (45 tuổi) nằm chết trên giường. Người nhà tưởng ông Y. tử vong do bệnh lý nên tổ chức mai táng mà không trình báo chính quyền.

Đến 22h cùng ngày, con gái pha cho bà P. 100ml sữa. Khoảng 5 phút sau khi uống sữa, bà P. có biểu hiện tức ngực, khó thở, nôn ói và chết trên đường đi cấp cứu. Gia đình cũng nghĩ cụ P. mất do bệnh lý nên không trình báo công an.

Khoảng 4h ngày 15/10, ông P. M. T. (55 tuổi, con bà P.) đến phụ đám tang. Tại đây, ông T. cũng pha 150ml sữa uống. Khi uống được khoảng 50ml sữa, ông bị nhức đầu, chóng mặt, nôn ói nên được đưa đi cấp cứu.

Sau đó ông T. được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) trong tình trạng rất nặng: Tổn thương gan, thận, phổi, cơ tim; thở máy và phải lọc máu hấp phụ.

Được biết, bà P. và ông T. uống cùng một hộp sữa (thời điểm này gia đình mới báo chính quyền địa phương). Hiện ông T. sức khỏe đã ổn định và xuất viện về gia đình.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc.

Căn cứ kết quả giám định các mẫu vật thu tại hiện trường và kết quả điều tra đã xác định con ruột ông Y. là Quốc có liên quan đến vụ việc.

Tại cơ quan công an, Quốc khai nhận từ khi lên 6 tuổi do cha, mẹ ly thân nên Quốc và 2 em về ở với mẹ bên ông bà ngoại tại xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè. Năm 2021, Quốc bỏ học và cùng mẹ làm ở vựa trái cây của dì ruột trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Khoảng 2-3 năm gần đây, buổi tối Quốc về ngủ tại nhà của bà nội và cha ở xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè. Ông Y. thường xuyên uống rượu, nhiều lần Quốc kêu cha bỏ rượu và thì bị ông la mắng nên Quốc nảy sinh ý định giết ông Y.

Khoảng tháng 8-2023, Quốc quen một đối tượng N.P.Đ. (39 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè) và người này có thuốc bả chó.

Ngày 13/10, Quốc cùng em ruột gặp ông Đ. để xin thuốc về thuốc chó hoang. Sau đó khoảng 23 giờ cùng ngày, Quốc lấy thuốc bỏ vào hộp sữa (bà P. và ông Y. hay uống). Đến sáng hôm sau, Quốc đi làm như thường lệ thì nghe tin ông Y. chết.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]