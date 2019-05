Vụ giết, chôn xác phi tang 3 bà cháu: Tang thương bao trùm xóm nhỏ

Chủ Nhật, ngày 26/05/2019 16:00 PM (GMT+7)

Vụ án ba bà cháu bị sát hại ở xã Tân Thanh (Lâm Đồng) khiến hàng trăm người trong xóm nhỏ chưa hết hàng hoàng, thương xót, tang thương bao trùm.

Ngày 25/5, sau khi Công an tỉnh Lâm Đồng kết thúc việc khám nghiệm hiện trường, gia đình anh Đàm Văn Quyết (35 tuổi, Bí thư Đoàn xã Tân Thanh) đã tiếp nhận thi thể mẹ và hai con của mình về an táng.

Nằm lọt thỏm giữa những đồi cà phê và dâu tằm, có mặt tại nhà anh Quyết trong sáng 26/5, PV ghi nhận có rất nhiều hàng xóm đến động viên, phụ giúp gia đình lo hậu sự của 3 nạn nhân xấu số.

Nhiều người dân địa phương đã đến động viên, phụ giúp gia đình lo hậu sự cho 3 nạn nhân.

Trao đổi với PV, một cán bộ Công an xã Tân Thanh cho biết, khi nhận được tin báo của gia đình anh Quyết, lực lượng chức năng đã tỏa đi nhiều hướng tìm kiếm với sự giúp sức của người dân.

Trong quá trình tìm kiếm, công an đã bất ngờ tìm thấy một sợi tóc dài mắc vào chiếc lá cà phê rách. Tiếp tục tìm kiếm, người dân và công an đã phát hiện thêm nhiều vết máu vướng trên ống dẫn nước tưới cà phê, bên cạnh một gốc cây bơ to phía sau căn nhà cấp 4 của bà Nghiêm Thị Nhi.

Công an tiến hành lấy mẫu máu dính trên các ống nước bên trong vườn của bà Nhi.

“Sau khi phát hiện nhiều vết máu, chúng tôi đã báo cáo vụ việc lên Công an huyện Lâm Hà để hỗ trợ. Dù trời đã tối nhưng Công an huyện Lâm Hà vẫn chỉ đạo lực lượng đến địa bàn hỗ trợ Công an xã Tân Thanh tìm kiếm người mất tích. Do trời tối nên việc tìm kiếm rất khó khăn. Đến 5h sáng 25/5, lực lượng chức năng mới tìm thấy nơi chôn xác 3 bà cháu cách nơi phát hiện vết máu khoảng 50m”, một cán bộ Công an xã Tân Thanh nói.

Đến sáng cùng ngày, bà Nhi cũng bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Đức Trọng và được di lý về trụ sở Công an huyện Lâm Hà để phục vụ công tác điều tra.

Chị Phan Thị Định (44 tuổi, em dâu bà Nhi) vẫn chưa hết bàng hoàng, cho biết: “Chị Nhi từ miền bắc vào Lâm Đồng từ năm 1996. Năm 2000, chị ấy lấy chồng rồi ra ở riêng. Vài năm trở lại đây, không biết có chuyện gì mà chị ấy đi đến đâu cũng kể chuyện giấy tờ, đất đai, hộ khẩu. Vì vậy mà mọi người xung quanh cũng ngại tiếp xúc. Không ngờ cơ sự lại xảy ra như thế này, mọi người trong thôn ai cũng bất ngờ”.

Nhiều người dân tò mò kéo đến xem lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Một người thân bên vợ của anh Quyết nghe tin cũng tức tốc từ tỉnh Đăk Nông về, không cầm nổi nước mắt cho biết: “Nghe người nhà báo tin, tôi như rụng rời chân tay, bắt xe về xem sự tình thế nào. Thực sự tôi cũng không cầm được nước mắt khi thấy cảnh em Trang (27 tuổi, vợ anh Quyết) khóc ngất lên từng tiếng, liên tục gọi tên hai con và mẹ. Hai đứa con mang nặng đẻ đau bị người ta sát hại, ai mà không đau xót, giờ mong hai em cố gắng vượt qua nỗi đau để lo hậu sự cho mẹ và hai cháu”.

Liên quan đến vụ án mạng, Công an huyện Lâm Hà đã triệu tập hai người là L.T.B (55 tuổi, chồng bà Nhi) và L.C.V (16 tuổi, con trai bà Nhi) để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

Công an trích xuất camera tại quán tạp hóa phục vụ công tác điều tra.

Như Dân Việt đã thông tin, khoảng 9h30 ngày 24/5, bà Vượng đưa 2 cháu nội là Đ.Đ.T và Đ.T.N.Th đi chơi. Sau khi mua bánh kẹo cho hai cháu tại một tạp hóa trong thôn, 3 bà cháu đến nhà ông Bế Văn Sơn (57 tuổi) ở gần đó chơi.

Sau đó, 3 bà cháu xuống nhà bà Nghiêm Thị Nhi xin bơ. Tuy nhiên, vì mâu thuẫn với anh Đàm Văn Quyết (con bà V, bố của 2 cháu bé) về vấn đề làm giấy tờ vay mượn ngân hàng bị sai chứng minh nhân dân của bà Nhi và vào năm 2018, bà V và con dâu là vợ anh Q đã có đổ thừa cho bà Nhi lấy trộm điện thoại đi động của bà V, nên bà Nhi không đồng ý cho bơ và chửi bà V không biết dạy con.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án 3 bà cháu bị sát hại ở Lâm Đồng.

Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn, bà Nhi dùng dao băm dâu chém liên tục vào cổ, đầu và người bà V, sau đó lần lượt chém cháu T và cháu Th.

Khi biết 3 nạn nhân đã chết, bà Nhi dùng xà bách đào hố, chôn xác của 3 bà cháu. Sau đó, bà Nhi về nhà tắm rồi bắt xe ôm đi Đức Trọng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Lâm Hà đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành tìm kiếm nạn nhân và truy tìm, bắt thủ phạm gây ra vụ án.

Vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương điều tra, làm rõ.