Vụ đường dây môi giới có 200 gái bán dâm: Gã trùm thu lợi 1 tỷ đồng/tháng

Hoàng nắm được thị hiếu của khách làng chơi nên đề nghị các cô gái chụp hình nóng bỏng đăng lên mạng xã hội để chiêu dụ.

Ngày 12-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây môi giới mại dâm qua Internet, bước đầu CQĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp 8 đối tượng. Đây là chuyên án được lập hơn 1 năm trước, trinh sát đã mất rất nhiều thời gian và gặp rất khó khăn trong quá trình phá án.

Theo cơ quan công an, khoảng thời gian hơn 1 năm trước, trên mạng xã hội Facebook nổi lên một số trang cá nhân có sử dụng từ khóa “gái gọi” để đăng hình ảnh nóng bỏng của các cô gái xinh đẹp, kèm theo những lời kêu gọi mua bán dâm.

Những hình ảnh mời gọi mua dâm trên MXH

Nhận định trên không gian mạng đang có hình thức tổ chức mua bán dâm rất tinh vi nên lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Đội phòng chống tệ nạn xã hội - Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ động xác lập chuyên án để điều tra, nắm chứng cứ, hành vi của từng đối tượng có liên quan để tiến hành triệt phá.

Sau một năm ròng rã theo dõi, chiều 11-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, Công an TP Biên Hòa, Công an huyện Long Thành, Công an huyện Nhơn Trạch và Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của 8 đối tượng, gồm: Lê Minh Sang (SN 1994, ngụ xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai), Lê Hoàng Trung Nghi (SN 1993, ngụ quận 10, TPHCM), Nguyễn Phi Bằng (SN 1985, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM), Nguyễn Đình Bách Huy (SN 1998, ngụ Quận 5, TPHCM), Bằng Thị Hiệp (SN 1995, quê huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang), Nguyên Xuân Hoàng (SN 1985, ngụ Quận 3, TPHCM); Nguyễn Thị Bạch (SN 1981) và Nguyễn Thành Tâm (SN 1998), cùng ngụ quận Gò Vấp, TPHCM).

Các đối tượng bị bắt giữ để điều tra về hành vi “môi giới mại dâm”

Các đối tượng bị bắt để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “môi giới mại dâm”. Qua khám xét nơi ở của các đối tượng ở nhiều địa phương, công an đã thu giữ hơn 2 tỷ đồng cùng nhiều điện thoại, máy tính bảng và hàng chục thẻ tín dụng ngân hàng mà các đối tượng sử dụng để điều hành đường dây mua bán dâm trên mạng xã hội.

Bước đầu điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội với thủ đoạn hết sức tinh vi. Theo đó, trung bình mỗi tháng một gái bán dâm phải trả cho các đối tượng môi giới trên từ 3 đến 8 triệu đồng.

Riêng đối tượng Nguyễn Xuân Hoàng được xem như là “ông trùm” môi giới bán dâm. Hoàng khai nhận hiện đang quản lý gần 200 gái bán dâm hoạt động tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Trung bình mỗi tháng, đối tượng Hoàng thu lợi bất chính từ hoạt động môi giới mại dâm hơn 1 tỷ đồng.

Tiền tang vật công an thu giữ trong quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng

Một cán bộ điều tra cho biết, vai trò của các đối tượng đều như nhau, nhưng đối tượng Hoàng là người môi giới nhiều nhất vì sở hữu số gái bán dâm xinh đẹp, luôn hiện diện ở nhiều địa phương để sẵn sàng đi khách. Hoàng nắm rõ được thị hiếu của khách làng chơi nên đã đề nghị các cô gái chụp những tấm hình nóng bỏng đăng tải trên mạng xã hội để chiêu dụ.

Sau khi các đối tượng cầm đầu bị bắt giữ, mở rộng chuyên án, trong cùng ngày, các trinh sát đã lần theo dấu vết rồi đồng loạt kiểm tra 8 khách sạn, nhà nghỉ (trên địa bàn TP Biên Hòa, Long Thành và huyện Nhơn Trạch), bắt quả tang 16 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm do các đối tượng trên môi giới.

Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc - Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: “Thủ đoạn của các đối tượng môi giới mại dâm trong đường dây này rất tinh vi, chúng sử dụng Internet, công nghệ cao để điều hành hoạt động, liên hệ với khách và gái bán dâm cũng qua mạng xã hội. Sau mỗi lần “đi khách” thành công, các gái bán dâm tự động chuyển khoản tiền môi giới cho các đối tượng mà không cần gặp mặt nhau. Thủ đoạn này đã gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình xác minh đấu tranh khám phá án.

Việc triệt phá thành công chuyên án mua bán dâm quy mô lớn sử dụng mạng xã hội và công nghệ cao để điều hành nói trên đã góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương. Đây cũng là chiến công xuất sắc của lực lượng Công an Đồng Nai trong cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm đảm bảo ANTT trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Hiện Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang củng cố hồ sơ, tài liệu mở rộng điều tra”.

