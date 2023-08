Vụ đánh nhau trên cao tốc TP HCM - Long Thành: Hai người liên quan đến công an trình diện

Ngày 25-8, Báo Người Lao Động có bài viết vụ nhóm người đi trên 2 ô tô chặn một phương tiện trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây rồi đánh người bằng điếu cày.

Hai người liên quan đã đến công an trình diện.

Liên quan đến vấn đề này, chiều 25-8, hai người liên quan đến vụ việc trên đã đến công an trình diện. Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức (TP HCM) vẫn đang phối hợp với Công an phường Phú Hữu lấy lời khai hai người này để tiếp tục làm rõ.

Cũng chiều nay, anh T. (nạn nhân) cũng đã đến Công an phường Phú Hữu để làm việc với công an, gửi đơn tố giác người đã đánh mình trước đó.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 24-8, anh N.H.T (29 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) chạy ô tô trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng tỉnh Đồng Nai đi TP HCM. Khi gần đến điểm rẽ vào nút giao vòng xoay Phú Hữu, bất ngờ, xe anh T. bị 2 ô tô 7 và 16 chỗ áp sát, chặn đầu.

Nhóm người đánh nhau trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây

Anh T. cho biết lúc bước xuống xe thì có ba người trên 2 ô tô kia lao đến dùng cây sắt, điếu cày đánh tới tấp vào đầu, tay... "Lúc đó một số người đi ô tô khác đã xuống can ngăn nhóm mới dừng tay" - anh T. nói.

Anh T. được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, sau đó đến công an trình báo.

