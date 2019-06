Vụ cô gái xinh đẹp nghi bị người yêu sát hại: Hàng xóm tiết lộ điều bất thường

Thứ Ba, ngày 18/06/2019 12:00 PM (GMT+7)

Theo một số người dân trong khu ngõ, mẹ của cô gái trẻ cũng sống cùng dãy trọ với con gái.

Dãy phòng nơi nạn nhân cùng bạn trai thuê trọ.

Liên quan đến vụ cô gái trẻ bị sát hại tại phòng trọ, ngày 18/6, trao đổi với PV, một cán bộ phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội cho biết đơn, vị vừa phối hợp với Công an quận Hoàng Mai di lý đối tượng Nguyễn Duy Cường (SN 1994, quê Lào Cai) về trụ sở Công an quận Hoàng Mai để đấu tranh, làm rõ hành vi Giết người.

Danh tính nạn nhân được xác định là V.T.Q.T (SN 2000, trú xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, bạn gái Cường), hiện đang tạm trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai.

Theo vị cán bộ phòng PC02, bước đầu, Cường khai báo với lực lượng công an tại Lạng Sơn đã ra tay sát hại bạn gái T. rồi bỏ trốn đến khu vực sát biên giới. Công an tỉnh Lạng Sơn đã thông báo cho Công an TP.Hà Nội xác minh vụ việc, sau đó đã bàn giao đối tượng cho Công an TP.Hà Nội để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Liên quan tới vụ án trên, sáng 18/6, PV có mặt tại khu ngõ nơi xảy ra sự việc để tìm hiểu sự việc. Nhiều người dân sống ở con ngõ nơi xảy ra vụ việc vẫn chưa hết bàng hoàng khi cô gái trẻ xinh đẹp chết bất thường.

Chia sẻ với PV, một số người dân sinh sống gần phòng trọ nơi cô gái trẻ tử vong cho biết, nạn nhân sinh sống cùng khu nhà trọ với con gái.

Theo bà Q (hàng xóm với nạn nhân), mẹ của T. thường ngày bán đồ ăn các loại như bánh bao, ngô luộc... tại khu vực hồ Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai.

"Mẹ của T. hiền lành, hai mẹ con chuyển về thuê trọ ở khu này từ trước Tết một thời gian. Đến chiều qua (17/6), mẹ T. về đến khu trọ, thấy công an phong toả hiện trường, không cho vào nhà mới biết có án mạng, chẳng ngờ nạn nhân lại là con gái mình. Khổ thân, mẹ con bé cứ gào khóc kêu tên con, sau mọi người sợ nó kích động, làm điều dại dột mới đưa vào một ngôi nhà trong ngõ", bà Q. kể lại.

Căn phòng nơi phát hiện thi thể nạn nhân đã bị khoá trái.

Chị H, một người dân trong khu ngõ cho hay, không rõ T. bị sát hại khi nào, mãi tới khi lực lượng công an gõ cửa nhà hỏi nơi T. trọ chị mới biết sự việc.

"Bạn trai T sinh sống cùng ở khu nhà trọ. Hai người thường xuyên cãi nhau, có khi còn đánh nhau khiến mọi người phải can ngăn. Cậu người yêu của T. nhìn cũng trắng trẻo, thư sinh.", chị H. chia sẻ.

Anh P, người sát vách trọ với nạn nhân cho biết, mình quay về phòng ngủ từ 12h trưa đến 16h chiều 17/6, nhưng không hề thấy bên phòng T. có bất kì động tĩnh xô xát hay cãi nhau gì. Đến khi công an gõ cửa, gọi ra làm nhân chứng mới biết sự việc.

"Khi em được mời sang làm nhân chứng mới thấy T. bị vết thương ở cổ do vật sắc, nhọn gây ra, trên người có máu. Ngay sau khi làm chứng xong, em phải khoá phòng trọ sang nhà bạn ngủ nhờ", anh P. run run kể lại.