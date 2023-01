Băng rừng sang Lào mua 4 bánh heroin về Bắc Ninh bán

Vào hồi 0h10' ngày 12/1, tại bản Lùn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu (Sơn La), Công an huyện Mộc Châu chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh, Công an huyện Vân Hồ, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập phá thành công chuyên án ma tuý, bắt quả tang 1 đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý.

Hà Văn Yến cùng tang vật 4 bánh heroin.

Đối tượng là Hà Văn Yến (SN 1971), trú tại bản Hong Húa, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu. Lực lượng chức năng đã thu giữ 4 bánh heroin (khối lượng 1.219,18g) cùng một số vật chứng liên quan khác.

Qua đấu tranh khai thác, Hà Văn Yến khai nhận đã móc nối với một đối tượng ở tỉnh Bắc Ninh, đi tắt đường rừng sang bản Pa Khôm, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, Lào mua ma tuý mang về Bắc Ninh bán. Sau khi thống nhất địa điểm giao nhận ma tuý tại tuyến đường Mường Sang – Chiềng Khừa, đối tượng người Bắc Ninh thuê xe taxi cho Hà Văn Yến lên nhận ma tuý.

Đến khoảng 0h10, sau khi nhận đúng tín hiệu, các đối tượng giao ma túy cho nhau sau đó Hà Văn Yến cầm ma túy đi ra xe taxi đi về. Tuy nhiên, mọi di biến động của đối tượng đều không qua mặt được lực lượng chức năng, Hà Văn Yến nhanh chóng bị bắt giữ cùng tang vật là 4 bánh heroin.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/bang-rung-sang-lao-mua-4-banh-heroin-ve-bac-ninh-ban-i680860/Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/bang-rung-sang-lao-mua-4-banh-heroin-ve-bac-ninh-ban-i680860/