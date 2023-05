Vụ chủ shop quần áo khiến “yêu râu xanh” bỏ chạy: Nghi phạm là đối tượng "đua đòi"

Nữ chủ shop quần áo bị Cương khống chế, uy hiếp.

Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Phan Văn Cương (SN 1992, trú tại khu 8, thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra về tội “Hiếp dâm”.

Sáng 8/5, lãnh đạo UBND thị trấn Kim Long (Tam Dương, Vĩnh Phúc) cho biết, tại địa phương Cương chưa lập gia đình, không có nghề nghiệp ổn định, có vấn đề về tâm lý nhưng chưa có giấy tờ chứng minh. Cương hay đi theo "nhóm xã hội".

“Cương là đối tượng đua đòi, không chịu chỉn chu làm ăn, ai bảo làm gì thì anh ta làm nấy”, lãnh đạo UBND thị trấn Kim Long nói.

Theo lãnh đạo UBND thị trấn Kim Long, Cương nhiều lần gây mất an ninh trật tự. Thậm chí, do tính tình không được bình thường, nên thi thoảng nổi nóng Cương đánh cả bố, mẹ. Gia đình Cương làm nông, bố mẹ sinh được 2 anh em, Cương là con út, trên là anh trai đã lập gia đình. Gia đình Cương cũng rất bất ngờ khi anh ta lại hành động như vậy với nữ chủ shop quần áo.

Lãnh đạo UBND thị trấn Kim Long cũng bác bỏ thông tin Cương và nữ chủ shop quần áo từng có quan hệ yêu đương.

Cương bị bắt giữ.

Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 5/5, sau khi uống bia, Cương đi xe máy từ thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên về nhà ở thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương.

Đến khoảng 23h35 cùng ngày, Cương qua một cửa hàng buôn bán quần áo ở thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên thì thấy chị Đ.T.H (SN 1986, ở huyện Bình Xuyên) là chủ shop thời trang đang thử đồ. Thấy vậy, Cương nảy sinh ý định đồi bại.

Lúc này, Cương đỗ xe máy ở phía trước cửa hàng quần áo, lấy con dao dài 32cm ở xe máy rồi chạy vào cửa hàng quần áo, đến vị trí nơi chị H. đang đứng, dùng dao đe dọa chị H. phải cho quan hệ tình dục.

Chị H. lo sợ nên phải giả vờ đồng ý, mặt khác tìm lý do trì hoãn. Lợi dụng lúc Cương không để ý và chưa thực hiện được hành vi của mình, chị H. giật được con dao, đồng thời hô hoán người dân xung quanh đến giúp đỡ. Cương bỏ chạy ra ngoài thì bị người dân bắt giữ.

