Vụ cháy căn nhà 3 tầng, 1 người chết: Nghi bị cho nghỉ việc, người giúp việc tự thiêu

Chiều 25-9, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ 1 người chết trong căn nhà 3 tầng cháy lúc rạng sáng.

Căn nhà nơi bà T. tử vong.

Nạn nhân là bà N.T.C (61 tuổi), người giúp việc cho chủ ngôi nhà 3 tầng, rộng gần 200 m2 ở hẻm số 4, đường số 2, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức.

Căn nhà trên là của ông N.T.T (45 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh). Vào khoảng 2 giờ 15 cùng ngày, căn nhà bất ngờ bốc cháy dữ dội. Lúc cháy, ông T. cùng vợ, con đã trèo qua nhà hàng xóm để thoát nạn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người giúp việc tự thiêu rồi xảy ra cháy nhà. Trước đó, bà C. là người giúp việc của ông T. được khoảng 15 năm nay. Mới đây, bà C. được ông T. thông báo cho nghỉ việc nên có khả năng người phụ nữ đã mua xăng về châm lửa tự thiêu.

Trong lúc tự thiêu, bà C. đã chạy lên phòng nơi gia đình ông T. đang ngủ. Gia đình ông T. đã leo ra cửa sổ, trèo qua nhà hàng xóm để thoát nạn.

Nhận tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ điều động 8 xe và 52 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Dập được lửa thì thấy bà T. đã tử vong.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]