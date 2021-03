Vụ bơi ra giữa hồ trốn truy sát: Quá khứ bất hảo của 8X “giận là rút dao”

Thứ Sáu, ngày 05/03/2021 16:04 PM (GMT+7)

Quá trình xác minh nhân thân của Cao Chu Thanh, cơ quan công an đã mất nhiều thời gian vì Thanh không có nơi ở cố định.

Cao Chu Thanh tại trụ sở công an.

Liên quan đến vụ bị truy sát vì từ chối đi xe ôm, ngày 5/3, thông tin từ Công an quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Chu Thanh (SN 1982, hộ khẩu tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân) về hành vi Cố ý gây thương tích và Đỗ Duy Ngọc (SN 1988, hộ khẩu quận Đống Đa, TP.Hà Nội) về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Theo cơ quan công an, quá trình xác minh nhân thân của Cao Chu Thanh, lực lượng công an đã mất nhiều thời gian vì Thanh không có nơi ở cố định.

Theo hồ sơ, Thanh có một “bộ sưu tập” tiền án, tiền sự với 9 tiền sự và 1 tiền án. Cụ thể, ngày 10/12/1999, Thanh có hành vi Tàng trữ vũ khí thô sơ trái phép và bị Công an phường Khương Đình cảnh cáo.

4/4/2000, Thanh có hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tiếp tục bị Công an phường Khương Đình cảnh cáo. Cùng năm 2000, Thanh tiếp tục có hành vi Gây rối trật tự công cộng, đây là lần thứ 3 cơ quan công an phải cảnh cáo Thanh.

Đến 8/2/2001, Thanh gây ra một vụ trộm cắp vặt và bị cơ quan công an cảnh cáo, nhắc nhở. Sau nhiều lần cảnh cáo mà Thanh liên tục tái phạm, ngày 6/3/2001, chính quyền địa phương quyết định bắt Thanh đi cơ sở giáo dục có thời hạn 18 tháng.

Tuy nhiên, khi vừa trở về địa phương, ngày 24/2/2003, Thanh tiếp tục trộm cắp tài sản. Từ năm 2005 – 2011, Thanh nằm trong diện theo dõi người nghiện tại địa phương và 3 lần bị lực lượng chức năng bắt đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc với thời hạn 24 tháng. Vết trượt dài trong nghiện ngập của Thanh đã biến đối tượng này trở thành một người có tính khí thất thường và bản tính côn đồ.

Đến ngày 21/10/2019, khi đã hết thời thanh niên, ngấp nghé ở ngưỡng cửa là một người đàn ông trung niên, Thanh lại bị Công an quận Thanh Xuân phát hiện, bắt giữ về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy. Suốt thời gian sinh hoạt tại địa phương sau nhiều lần cai nghiện bất thành, Thanh lang thang không có nơi ở cố định. Hôm nay Thanh thuê trọ ở chỗ này, ngày mai chuyển chỗ khác, công việc bấp bênh.

Đỗ Duy Ngọc tại trụ sở công an.

Trước đó, ngày 24/2/2021, anh Vượng (SN 1987, quê Phú Thọ) đến Công an phường Khương Đình trình báo về việc anh này bị một người đàn ông không quen biết cầm dao đuổi đánh sau khi từ chối đi xe ôm.

Đến ngày 26/2, Công an phường Khương Đình tiếp tục nhận đơn trình báo của anh Tiến (SN 1974, trú phường Khương Đình) về việc bị một người đàn ông đánh gây thương tích.

Nhận tin báo, cơ quan công an đã xác minh, làm rõ Cao Chu Thanh là đối tượng gây án. Đến 14h30 ngày 26/2, lực lượng công an đã kiểm tra hành chính một khu trọ trên địa bàn phường Khương Đình và phát hiện Thanh và bạn là Đỗ Duy Ngọc có mặt tại đây.

Quá trình kiểm tra, cơ quan công an phát hiện một lượng ma tuý loại heroin và các dụng cụ sử dụng ma tuý. Số tang vật này Ngọc khai nhận là của mình, heroin mua về để sử dụng.

Tại cơ quan công an, Thanh đã thừa nhận là người gây thương tích cho anh Vượng và anh Tiến. Thanh khai nhận đánh và truy sát anh Vượng vì nghĩ rằng nạn nhân... chửi mình. Về lý do truy sát anh Tiến, Thanh khai nhận do va vào người anh Tiến nên đã lập tức rút dao gây án.

Ngoài 2 vụ việc nói trên, Thanh còn khai nhận thêm một vụ đuổi chém anh Chiến (SN 1974, cùng trú phường Khương Đình) khiến nạn nhân bị thương phần lưng vào khoảng 18h55 ngày 18/2. Nguyên nhân khiến Thanh gây án vì nghĩ anh Chiến đứng cạnh xe máy là để... theo dõi mình nên đã rút 2 dao cầm ở 2 tay truy sát người đàn ông này.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: http://danviet.vn/vu-boi-ra-giua-ho-tron-truy-sat-qua-khu-bat-hao-cua-8x-gian-la-rut-dao-5020215...Nguồn: http://danviet.vn/vu-boi-ra-giua-ho-tron-truy-sat-qua-khu-bat-hao-cua-8x-gian-la-rut-dao-502021531654480.htm