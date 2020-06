Hé lộ thông tin về nghi phạm sát hại bé gái 13 tuổi ở Phú Yên

Thứ Hai, ngày 22/06/2020 19:00 PM (GMT+7)

Phê là 1 trong 6 người cùng đi chơi đêm đó với nạn nhân H. Đối tượng được đánh giá thuộc thành phần chơi bời, la cà ở các tiệm internet nhiều hơn ở nhà.

Ngày 22/6, Đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Yên cho biết, cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là cháu Đ.H (13 tuổi, trú xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Cháu bé được gia đình trình báo mất tích từ ngày 17/6. Đến ngày 21/6, thi thể cháu được tìm thấy trong rừng dương thuộc xã An Ninh Đông.

Theo vị Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Yên, nghi phạm Phạm Kim Phê (18 tuổi, trú thôn Hòa Hậu, xã An Ninh Đông) đã bị tạm giữ hình sự. Bước đầu, Phê thừa nhận hành vi của mình.

Nghi phạm Phê.

Ở một diễn biến khác có liên quan, theo Công an tỉnh Phú Yên, công tác khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân H. tử vong do ngạt thở. Cơ chế tử vong là do chèn ép dẫn đến ngạt thở.

Trong khi đó, theo chính quyền xã An Ninh Đông, Phê là đối tượng tuy còn nhỏ tuổi nhưng thuộc dạng bất hảo ở địa phương. Suốt ngày, Phê tụ tập với bạn bè chơi bời. Đặc biệt, đối tượng này thường la cà ở quán internet nhiều hơn là ở nhà.

Đại tá Phạm Hồng Sương, trưởng Công an huyện Tuy An thông tin rằng, cơ quan chức năng đang làm rõ mục đích, động cơ gây án của Phê.

Nghi phạm này cũng được xác định là 1 trong 6 người cùng đi chơi đêm 17/6 với cháu H. VKSND tỉnh Phú Yên đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đối với Phạm Kim Phê để điều tra hành vi Giết người.

Hiện trường vụ án.

Trước đó, như đã phản ánh, vào 19h ngày 17/6, cháu Đ.H (trú xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) xin phép đi ăn cùng bạn. Khuya cùng ngày không thấy H., gia đình điện thoại nhưng không liên lạc được.

Đến 23h46, chị gái của cháu H. nhận được điện thoại của H. với tiếng kêu “Chị ơi, cứu em”, kế đó có tiếng 1 thanh niên đe dọa cắt cổ, rồi ngắt cuộc gọi.

Gia đình sau đó tổ chức tìm kiếm và báo Công an huyện Tuy An.

Cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé sau đó. Xác định vụ án có dấu hiệu hình sự nên công an huyện đã chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Phú Yên.

Đến nay, nghi phạm Phê đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Tại cơ quan công an, Phê khai, chở H. về nhà vào đêm 17/6, nhưng lại đưa thẳng đến rừng dương để sát hại rồi dùng cát vùi lấp thi thể nạn nhân.

Do đêm tối, Phê không nhớ rõ nơi đã gây án và giấu xác.

