Vụ bắt ông trùm ma túy Triệu Ký Voòng: Nhân thân gây sốc của một "đàn em"

Thứ Hai, ngày 21/05/2018 10:00 AM (GMT+7)

Kẻ vận chuyển 20 bánh heroin cho ông trùm ma túy Triệu Kỳ Voòng ở Lạng Sơn nguyên là một cán bộ Kiểm lâm.

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định tạm giam 4 tháng đối với Triệu Ký Voòng và đối tượng Phạm Xuân Lân (nguyên cán bộ kiểm lâm) để điều tra, xử lý hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy.

Chiều 20-5, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định tạm giam 4 tháng đối với Triệu Ký Voòng (49 tuổi, trú tại khu đô thị Phú Lộc, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và đối tượng Phạm Xuân Lân (37 tuổi, trú tại Mộc Châu, tỉnh Sơn La; nguyên cán bộ kiểm lâm) để điều tra, xử lý hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy.

Khám xét, bắt giữ Triệu Ký Voòng.

Trước đó, thực hiện chuyên án triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia do Công an tỉnh Lạng Sơn xác lập, vào khoảng 17h30 ngày 16-5, tại thôn Minh Khai (xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn), các đơn vị nghiệp vụ Công an Lạng Sơn tổ chức lực lượng đón lõng chuyến hàng “độc” trên chiếc xe bán tải mang BKS 29C-806.74 di chuyển từ Sơn La theo tuyến quốc lộ 1A về Lạng Sơn do Phạm Xuân Lân điều khiển.

Trên xe có Phạm Xuân Dũng (35 tuổi, em ruột Lân cùng trú tại thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La).

Đối tượng Phạm Xuân Lân.

20 bánh heroin giấu trong vách ngăn thành chiếc xe bán tải.

Thời điểm yêu cầu dừng chiếc ô tô kể trên và tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 20 bánh heroin khi bóc tách vách ngăn thành xe.

Khám xét đối tượng Lân và Dũng, lực lượng chức năng phát hiện có thẻ ngành Kiểm lâm số hiệu T1810228129 mang tên Phạm Xuân Lân, chức vụ Kiểm lâm viên trung cấp, đơn vị công tác: Chi cục kiểm lâm Sơn La.

Đối tượng Lân khai nhận, bản thân là cán bộ nhà nước nhưng do hám lợi Lân đã cùng Dũng vận chuyển thuê số ma túy trên cho ông trùm Triệu Ký Voòng- một đại gia ở Khu đô thị Phú Lộc 4, Lạng Sơn để lấy số tiền công 2,8 tỷ đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.