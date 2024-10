Vụ bắt bạn học ăn đất rồi quay clip: Sẽ khởi tố vụ án 'Làm nhục người khác'

Ngày 25/10, Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, đang điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý những người liên quan đến vụ việc ép bạn học ăn đất rồi quay clip đăng lên mạng xã hội, xảy ra tại xã Nam Anh (huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Cụ thể, khoảng 21h ngày 19/10, tại khu vực đồng ruộng thuộc xóm 7 (xã Nam Anh, huyện Nam Đàn), P.T.N. (SN 2008, học sinh lớp 11) và N.V.T. (SN 2010; học sinh lớp 9, cùng trú xã Nam Anh) đã bắt em V.H.Đ. (SN 2010, học sinh lớp 9, trú xã Nam Xuân) bốc đất, bùn ăn.

Không những vậy, N. và T. còn bắt em Đ. phải hút thuốc lá không được nhả khói. Trong khi N. có hành vi đe dọa nạn nhân thì T. dùng điện thoại quay video lại rồi đăng lên mạng xã hội.

Nam sinh Đ. bị bạn học ép bốc đất ăn gây phẫn nộ dư luận.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã đưa em Đ. đi bệnh viện thăm khám, kiểm tra sức khỏe. Kết quả Đ. không bị ảnh hưởng gì đến vấn đề sức khỏe nên tiếp tục quay trở lại trường học.

Tiếp nhận tin báo vụ việc, Công an huyện Nam Đàn đã phối hợp với Công an xã Nam Anh vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ để xử lý. Căn cứ tài liệu thu thập được, công an đủ cơ sở để xác định hành vi của P.T.N. phạm vào tội “Làm nhục người khác”.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Đàn đang hoàn thiện hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với P.T.N. về tội “làm nhục người khác” và tiếp tục điều tra để xử lý vụ việc theo quy định.

Ông Nguyễn Thúc Quang - Chủ tịch UBND xã Nam Anh (huyện Nam Đàn, Nghệ An) cho biết, bước đầu nguyên nhân được xác định giữa các em có mâu thuẫn tranh giành một chiếc điện thoại. Tuy nhiên để có thông tin chính xác, phía công an đang vào cuộc xác minh làm rõ để có hướng xử lý những người liên quan.

